今日來講股／美股止穩台股有機會　台積跌破500元要衝？

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但陳威伯強調，台股若有上漲得先視為反彈，千萬不要當作回到多頭，因為跌深本來就有反彈的架構，投資人可以觀察如果出現一兩周的反彈，那麼之前跌深的股票或是有題材性的股票，就可能出現10%，甚至20%的價差機會。
至於題材的部分，陳威伯表示元宇宙可多留意，尤其這幾天包括威盛集團，宏達電直接拉到漲停板，威盛與位速也都表現亮眼，股價都已經提前做表現了，而實際觀察，如宏達電也脫離了原本的下降趨勢，因此元宇宙可以持續觀察。另外缺電概念股也特別夯，因為正值夏季，政府也在討論電價是否要調漲，因此缺電部分一定是題材，像是太陽能、風電，甚至電動車的充電樁都可以留意。
再來是本周貨櫃三雄進入除息，陳威伯建議不妨等除息過後再來參與，因為如果這時候參與，投資人會有除息的成本，包括個人所得稅、二代健保，還有包括員工分紅費用，因此在跌深的過程當中，貨櫃三雄或者相關的散裝航運股，有機會跌深反彈，只是建議，可鎖定除完息的標的。
另外，許多投資人也在問，「護國神山」台積電持續破底，竟然跌破500塊，到底要不要衝？陳威伯認為，台積電是有其投資價值的，而股價破底，投資價值反而會逐漸呈現，只是因為現階段的籌碼，包括美股因素的干擾，台積電股價不會馬上穩定，因此500塊以下的台積電投資人真的可以留意。
那投資人可能也想知道，台積電什麼時候出現止跌訊號？陳威伯說，首先先不要持續破底，如果台積電每天還在破底，那就暫時不要出手，不妨可以觀察3天，若3天走勢裡面不再出現連續破低點的狀況，那麼就有機會打出短底形成反彈，但一樣！若想台積電回到多方，他評估至少還要一到兩個月。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。