金泰梨持槍畫面太發電！蘇志燮感到痛苦「只想依靠他」

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崔東勳導演透露籌備本作的出發點，他表示：「從小只要我一想到外星人的存在，內心就充滿期待和恐懼，小時候那曾帶給我很有趣的想像力，長大後思考該如何實現這個想像力拍成電影。」導演還說，若韓國古典民間故事和韓國魔法世界共存的話，應該會成為一部很有趣的電影，「這不僅是科幻作品，也是冒險故事。登場人物遇見彼此後，糾結在一起的命運，也可視為是各方人馬孤軍奮鬥的冒險電影」。
蘇志燮相隔4年，透過《外星+人》回歸大銀幕，他表示：「雖然飾演被追逐的角色，但拍攝時看不到對方的形體，所以必須發揮想像力進行拍攝。在拍攝其他作品時，腦海中還能描繪出一些場景，但在拍《外星+人》時卻想像不太出來，因此覺得滿辛苦的。當我很孤獨在藍幕前用想像力拍攝時，宇彬也來到現場了，雖然我們距離有點遠，但很依賴對方，成為彼此的力量，如果沒有宇彬的話，我是無法順利拍完這部電影的！」
金宇彬在《外星+人》中飾演長時間滯留在地球的「卡德」，負責管理被關在人類體內的外星人囚犯，對於詮釋這個角色的重點，金宇彬表示：「為了執行任務，『卡德』一直待在地球，我將重點放在他的言行舉止都不會受周遭的人或狀況影響，總是能冷靜判斷一切的部分。並帶著不能太興奮的心情扮演這個角色，心想『卡德』應該身處世上的某處去塑造這個人物。」
金宇彬其實在6年前，正準備拍攝崔東勳導演的另一部作品《竊聽》，後來因罹癌須接受治療而暫緩拍攝。崔東勳導演後來先解散《竊聽》團隊，決定等待金宇彬復出。在這期間，勳導演便著手籌備《外星+人》，他表示：「我在寫《外星+人》的劇本時，宇彬休養了一陣子，他跟我說即使是再小的角色他也想參演。其實『卡德』這個角色原本的分量很少，但寫著寫著就變得愈來愈重要了。所以我心想如果讓宇彬來詮釋這個角色應該很有趣，但也擔心他是否能演動作戲，結果宇彬當時跟我說：『我好像無法呈現太帥氣的動作戲……』所以我就豪言壯語跟他說沒有動作戲！然而電影開拍後，卻馬上跟他說：『今天要吊鋼絲喔！』隨著他身體的恢復狀況，動作戲的難度也愈來愈高了！」《外星+人》7月27日在台上映。