生活中的創意發明　科工館「發明新星」特展一探究竟

為鼓勵國人從事發明創新並提升國家競爭力，經濟部智慧財產局每兩年舉辦「國家發明創作獎」甄選優秀新發明。國立科學工藝博物館自103年與經濟部智慧財產局合作，蒐藏及展示具我國產業技術發展代表性的得獎作品，經過8年的收藏，已入藏了49項超過90件的作品，今（24）日透過正式簽署合作備忘錄，作為臺灣傑出創作發明制度性典藏之依據。同時自即日起至8月21日更舉辦「發明新星」特展，規劃5大展區，展出逾60項國家發明創作獎得獎作品。
方便攜帶的存取裝置、發光露營繩、隨身空調裝置等，這些生活中的發明，很多都是來自於國人的創意點子。「發明新星」特展今（24）日於高雄科工館登場，規劃五大展區，包含「生活處處有發明」、「發明藏在細節」、「徵的就是你」、「創意發明思考：TRIZ」、「經典永流傳」等。
展覽由實驗性融合生活化的角度介紹日常生活的發明、發明小故事、發明家創作故事、發明創意思考技巧及影響深遠的經典發明品。藏品展中可近距離觀賞科工館為國人提供優秀又具代表性的創作及發明，象徵每個國家發明創作獎獲獎者及作品如同耀眼的新星一般，點亮我們的生活。
其中獲得國家發明創作獎109年創作獎金牌的「限力減震裝置」，因傳統手術鎚在敲擊時產生的反作用力，會造成鎚子彈跳開來而浪費力氣，醫師施瑞源利用創新的概念減輕手術鎚的震度，並穩健控制力道，讓各種敲擊達到最好的效果，將醫療工業與生活進行結合且延伸應用。
107年創作獎金牌「嫁接輔助機具」研發團隊經過1年半的研發，開發出半自動的「嫁接輔助機具」，將一部分較具技術性的項目，藉由機械來輔助或取代人力。此專利接合裝置，將嫁接夾條體剪切、開夾、閉夾等功能自動化，提高嫁接成功率及苗株存活率，即使是沒受過訓練的新手，也可輕易上手，甚至可達到與專業技術人員相同的嫁接成功率，科工館館長陳訓祥現場操作，果然一次就成功嫁接。此發明已完成商品化階段，有效解決人才荒的問題。
「發明新星」特展自即日起至8月21日於國立科學工藝博物館地下一樓廊道展出，展覽期間也規劃票選抽獎活動，開放民眾票選參展的國家發明創作獎作品，何者為心目中的經典發明，預計每兩週抽獎。