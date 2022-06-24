中職／原子少年熱舞又開球！吸引粉絲瘋狂尖叫

目前超火熱的男團《原子少年ATOM BOYZ》林佳辰(地球)、黃莑茗(水星)、唐立杰(土星)、周子翔(海王星)、Nelson(金星)、小宜(木星)、高有翔(天王星)以及MAX(火星)今天受邀到樂天桃猿主場開球，少年們直呼好緊張，其中來自馬來西亞的Nelson也很興奮，因為在馬來西亞比較少看到棒球運動，因此讓他很好奇。
原子少年選秀節目，隨著戰況越來越精彩，粉絲也十分瘋狂，今天就有看到百位粉絲到場支持，並且為這些勇敢追夢的少年們喝采。
只見所有少年分批次開球，雖然有些可能比較少有機會接觸，但他們都很認真練習，並且開完球後，也對球場鞠躬，尊敬球場。
被問到是否有較熟悉的球員，土星選手唐立杰十分熱情，他也馬上說出「林泓育」是他最喜愛的球員，另外像今天先發投手陳冠宇，也是少年們支持的球員。
原子少年也在現場演唱跳舞，專屬歌曲《原來的少年》，來自地球的選手林佳辰來到球場，十分感動，也鼓勵粉絲可以勇敢追夢，感謝有機會開球。
水星選手黃峯茗則說：「在球場上很空曠，所以跳起舞來感覺很不一樣。」
火星選手MAX人氣也很高，他說：「很開心有機會來球場，也藉由此機會，讓大家更了解自己，其實你只需要那份認真跟勇氣，你就可以無所不能。」