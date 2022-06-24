24歲女神曾窮到住凶宅!爆紅年收破千萬 買3層豪宅送老母
日本24歲女星藤田妮可幼時家境貧窮，父親因外遇雙親離婚，她與媽媽、弟弟住在凶宅多年，近期受訪透露買了2億日幣（約台幣4400萬元）3層樓豪宅送媽媽，且她年收入高達9000萬日圓至1億（約台幣2200萬），孝心引發熱議。
根據《女性自身》報導，藤田妮可坦言「明年不知道會發生什麼事」，趁還有經濟能力的時候，決定砸2億買房送媽媽。藤田妮可爸爸是俄羅斯、波蘭混血，媽媽是日本人，在弟弟出生後，爸爸出軌、父母隨後離異，她跟媽媽回日本生活，因經濟困難，9至12歲住在廉價公寓，豈料當時的房子是凶宅，原屋主死在浴室，藤田妮可曾在廁所撞見女鬼，當時有請法師現場除靈。
藤田妮可在媽媽的拉拔下，演藝星途順遂，年紀輕輕24歲，就有能力買下2億豪宅，據知情人士分析，她除了當藝人、模特兒，還有自創服飾和化妝品牌，YouTube頻道高達76萬訂閱數，年收有9000萬日圓至1億；此外她已出來開工作室，媽媽也是公司老闆之一，營運項目包含服飾銷售、寵物經營、婚宴派對計畫，因此買房並不困難。
此外，藤田妮可日前也公開住家內部，裝潢以白色為主，一樓為攝影棚，牆面經過特殊設計，但影片僅短短3分半，她透露未來會曝光更多視角給粉絲看。