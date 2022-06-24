狗從寵物旅館逃脫！奔回家門「按電鈴」找主人：我想家了
狗狗想和主人在一起啊！美國堪薩斯州有對夫妻，因計畫前往拉斯維加斯旅行，便把愛犬「德克斯特（Dexter）」託付給寵物旅館，不料在旅行途中，手機收到智慧電鈴的提示，一打開他們驚人的發現，門前的不是別人，正是那個本應在寵物旅館的德克斯特！
美國這對夫妻在二月時計畫一場拉斯維加斯旅行，將狗狗德克斯特送至寵物旅館後準時出發，可在旅行途中，手機突然收到至會電鈴所傳來的消息，表示目前有人正站在他們家門按電鈴，可當他們打開手機查看監視錄影器畫面，門前的竟是愛犬德克斯特，這才知道狗狗似乎不堪寂寞，從寵物旅館逃脫後一路直奔家門，不停抓、頂大門，希望主人幫自己開門。
德克斯特原定將於寵物旅館住五天，卻在第三天時意外逃脫，直奔遠在3.2公里的家門，並越過6尺高的柵欄按到門鈴，飼主在監視器畫面中看見牠後，立刻透過牆上麥克風安撫：「親愛的我很抱歉！」、「留在這喔」，隨後請人員前來協助帶回旅館。
夫妻事後表示「顯然，牠不明白我們去旅行了，以為我們還在家，牠非常重視保護我們的工作」，並慶幸德克斯特沒有迷失在廣大街道，而是正確找到回家的路，與他們相聚。（編輯：李惠婷）