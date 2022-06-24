會動的文藝復興在高雄！VOLVO凱銳現身展區 首創五感體驗

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VOLVO凱銳汽車董事長林傳凱表示，十分榮幸凱銳汽車可以贊助「會動的文藝復興 沉浸式光影藝術展」，其文藝復興-義大利原文由ri (重新)與nascere(出生)結合而成，象徵凱銳汽車自今年4月1日起從「心」出發進軍高雄市場，正式承接博愛與鳳山兩大服務據點，首創以「五感體驗」為高雄服務據點進行軟硬體升級，因應品牌純電車導入規劃，也將陸續建置充電設施，為新能源車主們提供完善便利的充電點，打造全新北歐文化生活體驗。
VOLVO凱銳汽車向來致力於回饋台灣社會、善盡品牌社會責任，對弱勢關懷、地方文化等活動支持更不遺餘力。本次與藝術文化跨界合作，希望讓南台灣民眾與VOLVO車主能感受古典藝術演進至科技藝術靈魂，以數位多媒體科技演繹歷史瑰寶，同時一窺瑞典造車工藝，以未來新能源科技重新演繹再生動力。現場將展出2022年最新雙能源電動車XC90 T8I，傳承自斯堪地那維亞美學，實踐於先進科技，打造全新一代瑞典奢華工藝的極致殿堂，給您前所未有的感官體驗，彰顯VOLVO匠心獨運的造車美學以及對安全的堅持。
展出期間，凱銳汽車於現場提供多項好康優惠回饋南台灣民眾與VOLVO車主，可享有三大好康活動，分別是：
好康一：在「蒙宇宙互動拍照區」完成VOLVO專屬相框拍照後，前往第五展區「VOLVO RECHARGED. 文藝復興 ∣ 創見 · 再生」，向VOLVO凱銳工作人員出示凱銳汽車高雄粉專追蹤畫面，並於公開分享VOLVO獨家相框照，現場即可抽獎，即有機會獲得蒙娜麗莎藝術口罩1盒 (價值$199)。每日限量60份抽獎禮，送完為止。
好康二：VOLVO車主憑車鑰匙於第五展區「VOLVO RECHARGED. 文藝復興 ∣ 創見 · 再生」，完成拍照打卡活動，免抽即贈凱銳汽車脖圍1條(價值$799)，1天限量10個，送完為止。
好康三：現場賞車留資料即有資格參加「VOLVO凱銳汽車展間活動1次」 (價值$2,000)與「新能源車試乘體驗會」 (價值$6,000)，再享加碼抽好禮： 頭獎1名：iPhone 14 Pro Max (價值$40,400)、二獎10名：文藝復興手提包 (價值$2,980)、三獎20名：VOLVO原廠精品 (價值$1,300)。活動展期自6月25日到10月6日止。（編輯：林莞茜）