「黃金鴉片泡菜」賣翻！內行做法公開：簡單到手殘黨都會
連日高溫之下，面對熱食提不起勁，爽口的涼拌菜成為餐桌上最受歡迎的料理，尤其泡菜更是夏天最下飯的聖物之一。不過好吃的泡菜難尋，更多人擔心加工醃漬物的製程不健康。其實只要幾項簡單材料，就能親手做出高人氣的「黃金鴉片泡菜」。
近期出版《快手廚娘的創業秘笈》一書的張麗蓉，現任社區大學講師、廚藝班老師，也經常擔任大型美食比賽評審。書中收錄80道適合創業的小吃，其中詢問度最高的就是「黃金鴉片泡菜」，張麗蓉透露：「這是傳授給創業班的黃金商品，我的學生一天可以賣超過100罐的牛奶泡菜」。《NOWnews今日新聞》獨家公開私房配方，趕緊買顆高麗菜回家動手試做。
■黃金鴉片泡菜
🟡材料
📍A：高麗菜1500g、鹽1大匙、飲用水120g
📍B：白醋240g、細砂糖100g、香油4大匙、蒜泥50g、芝麻醬4大匙、韓國辣椒粉2大匙
📍C：紅蘿蔔絲1/2條
🟡做法
📍步驟1：高麗菜洗淨，剝成大片瀝乾，放入大塑膠袋中。
📍步驟2：將材料A中的鹽和飲用水攪拌均勻，加入高麗菜中，混合拌勻後靜置30至40分鐘，軟化高麗菜後瀝乾水分。
📍步驟3：將材料B混合拌勻，將材料C、混合好的材料B，全部加入軟化的高麗菜中，拌勻後放冰箱冷藏半天即可食用。
張麗蓉提醒，此配方的高麗菜約是1顆量，約兩斤半。如果製作的份量較多，材料B可使用果汁機打成泥。如果吃素的人，只要不加入蒜泥就是素食。至於為何特地選韓國辣椒粉，張麗蓉解釋，可以增加色澤、卻又不會太辣，醃好的黃金鴉片泡菜可存放在密封罐中。