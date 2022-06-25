慎防午後大雷雨轟炸！可能再下冰雹　8縣市橘燈高溫警示

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氣象局特別提醒，今日午後容易出現大雷雨，大雷雨發生時，除劇烈降雨及雷擊外，亦可能伴隨強陣風甚至冰雹。雨中交通用路務必注意路況，小心安全，上游若有大雷雨發生，盡速遠離溪河，山區慎防坍方及落石。
氣象專家吳榮德在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日「太平洋高壓」東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍大，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降)發生的機率，應注意氣象局的特報。今日各地氣溫：北部22至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至36度。
明日至下週二「太平洋高壓」逐漸北抬，東側水氣增多，東半部偶有局部短暫陣雨；西半部多雲時晴，高溫35、36度左右，仍應注意防曬、防中暑；午後有對流發展，大部分在山區，部分平地亦受影響，應注意「劇烈天氣」。下週三至週五「熱帶擾動」外圍雲系移入、雲層增多，各地有局部短暫陣雨，西半部午後因大氣不穩定仍有較大雨勢。
吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)系集模式，模擬下週五20時機率分布圖顯示，台灣至南海一帶有「熱帶擾動」活動的跡象，以東沙島南方海域機率最高，達60%，並朝廣東前進。模擬其發展成颱的機率(≦20%)仍偏低，位置亦較不具威脅。不過，模式仍會持續調整，應繼續觀察。（編輯：倪浩軒）