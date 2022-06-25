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慎防午後大雷雨轟炸！可能再下冰雹　8縣市橘燈高溫警示

▲氣象局特別提醒，今（25）日午後容易出現大雷雨，大雷雨發生時，除劇烈降雨及雷擊外，亦可能伴隨強陣風甚至冰雹。雨中交通用路務必注意路況，小心安全。（圖／翻攝自氣象局臉書）
▲氣象局特別提醒，今（25）日午後容易出現大雷雨，大雷雨發生時，除劇烈降雨及雷擊外，亦可能伴隨強陣風甚至冰雹。雨中交通用路務必注意路況，小心安全。（圖／翻攝自氣象局臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-25 06:40:29

中央氣象局表示，今（25）高壓影響稍減弱，水氣稍增多，午後對流降雨再明顯些，各地還是高溫炎熱、大多為多雲到晴的天氣，夜晚清晨各地低溫為25至27度，而白天高溫普遍為32到34度，感受仍炎熱，且在大台北、彰化、南高屏及花東地區有36度以上高溫出現的機會，近中午前後紫外線也偏高，外出務必要做好防曬並多補充水分以免中暑；花東沿海地區及恆春半島，整天偶爾有短暫陣雨出現，清晨至上午在中南部沿海地區也有零星短暫陣雨，而午後因熱力作用，各地都有雷陣雨的機會，且對流發展旺盛，整個西半部地區及各山區有局部大雨發生的機率，伴隨著雷擊、強陣風，雨勢較大，下午出門建議攜帶雨具備用。

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氣象局針對台北市、新北市，彰化縣、台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷發布高溫警示橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。

▲氣象局發布高溫警示。（圖／中央氣象局）
▲氣象局發布高溫警示。（圖／中央氣象局）
氣象局特別提醒，今日午後容易出現大雷雨，大雷雨發生時，除劇烈降雨及雷擊外，亦可能伴隨強陣風甚至冰雹。雨中交通用路務必注意路況，小心安全，上游若有大雷雨發生，盡速遠離溪河，山區慎防坍方及落石。

氣象專家吳榮德在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日「太平洋高壓」東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍大，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降)發生的機率，應注意氣象局的特報。今日各地氣溫：北部22至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至36度。

明日至下週二「太平洋高壓」逐漸北抬，東側水氣增多，東半部偶有局部短暫陣雨；西半部多雲時晴，高溫35、36度左右，仍應注意防曬、防中暑；午後有對流發展，大部分在山區，部分平地亦受影響，應注意「劇烈天氣」。下週三至週五「熱帶擾動」外圍雲系移入、雲層增多，各地有局部短暫陣雨，西半部午後因大氣不穩定仍有較大雨勢。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)系集模式，模擬下週五20時機率分布圖顯示，台灣至南海一帶有「熱帶擾動」活動的跡象，以東沙島南方海域機率最高，達60%，並朝廣東前進。模擬其發展成颱的機率(≦20%)仍偏低，位置亦較不具威脅。不過，模式仍會持續調整，應繼續觀察。（編輯：倪浩軒）

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