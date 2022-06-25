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新兵與長官吵架！抓連長衣領嗆「碰我是怎樣」　下場出爐

▲宜蘭陸軍金六結一位19歲翁姓二兵，因與班長吵架，又扯著連長衣領大吼「你碰我是怎樣，你把手放開」，遭判刑6個月有期徒刑。（圖／記者李清貴攝，資料照片)
▲宜蘭陸軍金六結一位19歲翁姓二兵，因與班長吵架，又扯著連長衣領大吼「你碰我是怎樣，你把手放開」，遭判刑6個月有期徒刑。（圖／記者李清貴攝，資料照片)

編輯中心/綜合報導

2022-06-25 09:37:23

宜蘭陸軍金六結陸軍153旅一位19歲翁姓二兵，去年9月底入伍服役，結果在10月中時與班長發生口角，連長見狀上前勸架，要將兩人拉開，碰觸到翁男鎖骨，翁男一時情緒激動，竟扯著連長衣領大吼「你碰我是怎樣，你把手放開」，結果遭憲兵隊移送法辦。而宜蘭地方法院日前宣判，翁男遭處6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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據了解，翁男去年9月28日入伍服役，在宜蘭金六結陸軍第一五三旅步四營步三連營區擔任二兵。而去年10月18日早上7點多，單位在連集合場集合時，翁男與林姓班長發生口角，直屬長官張姓連長見狀上前制止，想拉開翁男與林姓班長，過程中左手碰觸到翁男鎖骨。

結果翁男情緒激動，連長公親變事主，翁男竟扯住張姓連長衣領，大吼嗆聲「你碰我是怎樣，你把手放開」。連長隨即通報憲兵隊處置，翁男遭違反《陸海空軍刑法》被移送宜蘭地檢署，提起公訴。

宜蘭地方法院判決書中表示，翁男坦承犯行，行為確實觸犯了《陸海空軍刑法》的對長官施強暴罪，但考量到翁男事後已有悔悟道歉，行為也未致讓人受傷的程度，且當時是張姓連長先碰觸到翁男身體，加上翁男年僅19歲思慮未周，因此判處6個月有期徒刑，全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）

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