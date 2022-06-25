猴痘攻入台灣！你一定要知道的7大Q&A　專家教你如何預防

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根據疾管署官網介紹，猴痘病毒屬痘病毒科(Poxviridae)，正痘病毒屬(Orthopoxvirus)。主要由齧齒動物和靈長類動物傳播給人，屬人畜共通傳染病。一直以來猴痘都是相當罕見的傳染病，1958年由丹麥一所專門研究小兒麻痺的實驗室，從食蟹猴爆發的水皰病中發現，人類感染猴痘病毒最早的個案是1970年在剛果民主共和國的一名9歲男孩，此後中非和西非靠近熱帶雨林的偏遠地區陸續有個案報告。平均每年發現上千病例，但極少出現在非洲外，本波疫情約2022年5月在英國開始傳播，病例以男性為主，大部分曾與男性發生性行為者。
Q2.本土目前有相關病例嗎？
昨（24）日疾管署公佈國內出現首例個案。該名個案是南部一名從德國返台的本國籍25歲男性，6月20日出現症狀、隔日就醫，簡體採驗測出猴痘病毒陽性，目前正在負壓隔離病房治療，。目前共匡列19位密切接觸者，包含2位家人、10位醫療人員、3位司機與其他人士4位，相關人員將健康監測到7月13日。
Q3.猴痘傳染途徑？
猴痘病毒可以透過肉眼無法分辨的皮膚傷口、呼吸道、黏膜進入人體，亦有非洲紀錄顯示，若直接接觸受感染的動物血液、體液、黏膜，即可能造成動物對人傳播，另外不當食用此類動物，也可能是病毒向人類傳播的來源之一。
美國一名獸醫在2003年曾經意外染病他。他指出，當時接觸了客戶攜帶的草原犬鼠，沒隔多久後就出現類似流感的病症，包括發燒、暈眩、噁心、疲勞、頭痛等，拇指還出現一個明顯水泡，所幸依靠抗生素等藥物，身體很快復原，但拇指的疼痛感仍持續相當長一段時間。
研究顯示，人與人間雖有出現交叉感染，但此類情形仍屬少見，會發生通常是在長時間面對面，導致呼吸道大飛沫傳播，或是透過直接接觸感染者的體液、被汙染的物體（個人衣物等）傳播。另外，過去也發生過母嬰感染，或因醫療行為而染疫的情形。
Q4.猴痘的症狀有哪些？該如何通報？
猴痘潛伏期通常在7到14天，早期的症狀包括頭痛、肌肉疼痛、發熱、疲勞；發熱1到3天內，病患身上會出現類似天花的皰疹，約有95%病例出現在臉部、手掌與腳掌75%、口腔70%、生殖器30%、結膜20%，約有5成患者患有淋巴結腫大。
目前猴痘已被列為第二類法定傳染病，若遇到疑似個案，依規定必須於24小時內通報，並且完成病歷報告，必要時得於指定隔離治療機構進行隔離治療。臨床醫師對該等疑似病例可以於傳染病通報系統選擇天花通報項目，並於備註中填寫「疑似猴痘」，檢體採檢與送驗方式同天花，送疾病管制署昆陽實驗室進行檢驗。
Q5.猴痘致死率有多高？
猴痘目前分為2個演化支，分為中非(剛果盆地)分支病毒和西非分支病毒，中非分支比西非分支病毒更容易傳播和嚴重，中非分支致死率高達10%，而西非分支致死率約為1%。隨著1980年天花消滅和之後停止接種天花疫苗，猴痘成為現存最嚴重的正痘病毒感染症。但在2022年猴痘爆發後，才發現有人傳人情形。
Q6.有預防猴痘的疫苗嗎？
猴痘目前尚無特定療法，但研究指出，天花疫苗對猴痘的防護力約有85%，對此，美國食品藥物管理局已於2019年，核准由含有減弱天花病毒株製成之新疫苗(JYNNEOS)。
Q7.預防方式？
世界衛生組織表示，與病人密切接觸，是傳播猴痘病毒最重要的因素，在沒有特效治療與疫苗的情況下，減少人群感染的唯一方式就是提高對危險因素的認識，開展宣傳教育。
長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如昨（24）日接受媒體聯合訪問時指出，猴痘患者皮膚病灶病毒最多，接觸到是最可能的傳播途徑，但這波疫情患者的症狀並不典型，皮膚上的痘子不明顯，造成身邊的人難以辨識增加接觸風險。有鑑於此，手部衛生相當重要，勤洗手、攜帶酒精消毒、戴面罩這些預防新冠肺炎的方式，也能預防猴痘。相對來說，猴痘傳染大多與陽性個案有密切接觸，擴散風險相對沒有新冠肺炎這麼大。
疾管署也呼籲民眾，盡量將食物徹底煮熟後再食用，若有返國民眾出現相關症狀，務必主動告知機場、港口檢疫人員，同時向醫師說明旅遊接觸史。