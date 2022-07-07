學姐香還學妹香？網推沐浴乳「這味」最好聞：還有抗腳臭
夏天連站著不動都汗流浹背，時時刻刻都想洗香香，沐浴乳香味在夏季特別受到關注。Dcard有網友討論香味選擇，學姐香還是學妹香？引起眾人熱議：「至少能在她們回我正在洗澡的訊息時，體會一下她們用的沐浴乳香味」、「教授香：明星花露水」。《Social Lab社群實驗室》調查近3個月沐浴乳的網路聲量表現，公開人氣品牌及熱門香味。
觀察網友熱議的沐浴乳品牌，可發現專櫃品牌「Aesop」、「歐舒丹」因香味獨特、自然，且市面上少見，因而受到熱論，有民眾分享：「Aesop味道真的超高級，不會很突兀的香，很像自然體香，去店裡一定可以找到喜歡的味道，聞起來就是跟開架不一樣」，另外也有人提到：「歐舒丹的洗起來完全不澀、不乾，超級保濕」，推薦給乾燥肌膚的民眾嘗試。
而平價品牌「澎澎」、「花王」則因高CP值深受小資族喜愛，日本花王近期還推出抗腳臭沐浴乳，並以卡通《蠟筆小新》中的廣志作為代言角色，讓消費者直呼：「太成功的行銷，感覺真的有用」。而「施巴」、「理膚寶水」、「嬌生」則是最常受到家長推薦，每每有網友請益：「小朋友用的沐浴乳推哪牌」，大部分家長都表示：「選成分單純的，理膚寶水跟嬌生都不錯」。
進一步觀察最受熱議的沐浴乳香味，可發現民眾對於「花香調」的香味尤其關注，包括玫瑰、櫻花、薰衣草、茉莉等。有網友發問沐浴乳最愛哪個香氣？引起眾人熱烈討論：「要成熟感就選玫瑰」、「玫瑰，白天聞到也會心情好」、「最愛茉莉，小清新的味道，不喜歡太濃的可以選茉莉」。至於男用沐浴乳的香味，眾人則一面倒推薦麝香調及茶香調：「麝香吧，很適合男生」、「綠茶其實也滿適合的，不會特別突兀的香」。