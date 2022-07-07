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媽寶和孝順哪不同？「4行為」分辨媽寶　網：一眼就露餡

▲媽寶和孝順該怎麼分辨，網友點出四大熱議行為。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pexels）
▲媽寶和孝順該怎麼分辨，網友點出四大熱議行為。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pexels）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-07 07:00:00

受到父母過度保護的子女，如果成年後依然處處依賴父母，無法學會獨立，就會被貼上「媽寶」或是「爸寶」的標籤。一般人都不希望自己的另一半是「巨嬰」，兩個成年人交往，都希望能獨立、為自己負責。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年來「媽寶」話題的網路聲量表現，分析最受網友熱議的四大媽寶行為。

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NO.1：凡事都要爸媽同意
觀察網友熱議的媽寶行為特徵，「凡事都要經過爸媽同意」的行為舉止最受到熱議，網路聲量奪下冠軍。根據網友分享：「什麼都給媽媽做決定，沒自己想法」，或是常說：「我問一下我媽媽」，各種以父母意見勝過一切的作法，讓多數網友聞之色變，但也有人認為可以參考父母意見，但自己還是要有思考決定的能力，詢問爸媽是尊重，但不是照聽無誤，點出媽寶令人詬病的重點是「自己無法獨立為自己負責」。

▲脫口秀女王龍龍過去曾拍片討論媽寶行為。（圖／翻攝「龍龍LungLung」頻道）
▲脫口秀女王龍龍過去曾拍片討論媽寶行為。（圖／翻攝「龍龍LungLung」頻道）
NO.2：依賴爸媽出面解決問題
靠爸媽擦屁股的行徑同樣被民眾認為是無法獨立的媽寶行為，包括2021年底發生的「瑪莎拉蒂惡少案」，三名男子毆打男大生至重傷，送醫後卻是由施暴者的父母出面道歉，引起輿論譁然。而之前藝人王力宏爆出婚變事件，當王力宏父親上火線回應時，也遭到抨擊，網友狠批：「一個成年人犯了錯，結果是父母出面道歉」、「是媽寶嗎，犯錯還要父母出來面對」。

NO.3：什麼都要跟爸媽一起
此外，凡事都必須跟爸爸或媽媽一起行動，也容易被視為是過度保護。就有人上網抱怨，另一半提出「我想帶我媽跟我們一起去渡蜜月」，或是另一半約會竟帶著家長同行，又不是要提親，都被視為是超雷的媽寶行為。

NO.4：沒做過日常生活家務
另一引起非議的行為則是完全不會做家事，全部都由媽媽打點好一切，同樣是網友們不能接受的媽寶行為之一，最怕遇到生活白痴的巨嬰。但也有人提到，雖然婚後第一次看見老公把罐頭放到微波爐中加熱，讓她嚇出一身冷汗，不過只要願意「長大斷奶」，就算婚前一切都是媽媽打理好，但婚後肯自己動手學習，就有希望脫離媽寶行列，成為獨立個體。

▲網友熱議四大媽寶行為。（圖／Social Lab提供）
▲網友熱議四大媽寶行為。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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