別被陽光騙了！今午後雷陣雨更猛 西部恐暴雨、冰雹炸裂
被上午的陽光給騙了！中央氣象局指出，今（25）日天氣與昨（24）日相當類似，上半天各地晴朗炎熱，不過午後受到熱力作用影響，加上水氣偏多，全台各地都有機會出現午後雷陣雨，雨勢甚至可能比昨日午後狀況更猛烈，特別提醒西半部地區及東半部山區，很可能出現類似昨日的短延時強降雨，也就是在短時間內出現猛烈的雨勢甚至強風、冰雹等劇烈天氣，低窪地區慎防淹水，提醒民眾要特別留意。
氣象局預報員陳伊秀指出，今天白天各地依舊高溫炎熱，西半部地區高溫可達攝氏34到35度，東部地區約攝氏32到33度，氣象局也持續針對8縣市發布高溫資訊，今日中午前後台北市、新北市、彰化縣、台東縣地區，以及台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，民眾外出務必要做好防曬準備，並多補充水分以免中暑。
陳伊秀說，由於水氣增多，今日午後雷陣雨的範圍會比昨天更廣，受到熱對流發展旺盛影響，雨勢可能還是相當猛烈，主要降雨區域在整個西半部地區及東半部山區為主，不僅有局部大雨發生機率，甚至可能出現短延時強降雨，直到入夜後雨勢才可望逐漸趨緩，提醒民眾午後外出要注意天氣變化，並且隨時留意氣象局所發布的最新天氣資訊。
陳伊秀表示，這樣的天氣型態預計將持續到下週一（6/27），不過明後兩天午後雷陣雨的範圍與強度，會比今日稍微緩和一些。不過下週二到週五（6/28~7/1）太平洋高壓勢力將慢慢北移，台灣地區轉為偏東風或東南風，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，並可能有局部較大雨勢，各地依舊相當炎熱，高溫可達攝氏31到33度。特別提醒下半週在菲律賓東方海面及南海可能有些熱帶擾動發展，是否成颱或是水氣帶對台灣的影響狀況，氣象局正密切留意中。