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五十步笑百步？蔣萬安：黃珊珊是否請辭與我「本質不同」

▲國民黨北市長參選人蔣萬安回應外界質疑他要求黃珊珊辭職，自己卻沒請辭立委。（圖／資料照片）
▲國民黨北市長參選人蔣萬安回應外界質疑他要求黃珊珊辭職，自己卻沒請辭立委。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-06-25 11:04:59

國民黨台北市長參選人蔣萬安日前提及，北市副市長黃珊珊應請辭參選，避免違反行政中立，結果遭到質疑蔣萬安自己立委職務也沒有請辭，蔣萬安今（25）日表示，立委是民代、首長是行政職，立委帶職參選所在多有，且他在立委工作上仍戰戰兢兢，做好監督工作，「我是否請辭跟首長請辭參選本質上完全不同。」

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蔣萬安說，新北市長侯友宜上屆參選，2月就請辭，新竹市副市長沈慧虹要參選新竹市長，也即將請辭，民眾關心的是行政中立的問題，不要利用行政資源從事選舉活動。

可能參選北市長的陳時中昨日被問及「選北市是否是來得及搭火車就上」時回答，他搭高鐵比較多，蔣萬安說，不管是火車或高鐵，一步一腳印才是最重要的，會持續按照他的步調跟節奏，爭取大家支持。

至於藍營民調顯示，近四成民眾認為不該用九二共識與對岸對話，蔣萬安說，現在中央與對岸交流停滯，地方之間的交流就更顯得重要，未來在市民期待下，希望像是雙城論壇這種交流可以持續舉辦。

另外，有關興建金廈大橋議題，蔣萬安說，這個有很多的討論，民進黨2015年時也有提出相關政見，2016年的民進黨全代會上也有人提出，民進黨不要自己提可以、別人提就要扣紅帽子，雙標！

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