星宇A330neo飛行體驗今首航！航空迷搶搭爽喊：等不及啦
易遊網攜手星宇航空獨家推出A330neo飛行體驗首航班機，今(25)日正式起飛，不用出國就能體驗全台首架A330neo廣體客機，加上即將迎接邊境解封，因應疫情而生的「類出國」玩法未來將漸漸走入歷史，讓許多星宇粉、航空迷不畏疫情也要搶搭，創下完售的好成績。此班機帶領220位旅客一起遨遊日本宮古島上空，體驗星宇A330neo硬體內裝，並品嚐首度公開的星宇X蜷尾家全新口味冰淇淋，以及候機室「港味巡禮」主題活動。
似乎真的等太久了！不少人一早就前往登機，民眾簡先生早上8點就和朋友一起抵達，就是為了劃到最佳的位置體驗旅程，同行友人也表示：「真的等太久，好想出國！」除了是航空粉絲也是K董粉絲，以往一年至少出國一次，因為疫情阻礙，透過體驗型也能過過出國乾癮。另有民眾表示，當初易遊網一開賣，商務艙隨即在3分鐘內就被搶光。
在候機室也不無聊，易遊網特別與香港旅遊發展局攜手打造「港味巡禮」主題活動，擺設香港經典旅遊回憶殺-「中環百年古蹟石板街」與「旺角特色霓虹燈街景」打卡區，一踏入候機室就能感受到滿滿港式風情。更邀請到米其林一星餐廳「MUME」主廚林泉，特製限定港味小點「菠蘿包」與「九孔鮑」供旅客享用，並安排現場說菜讓旅客對香港美食文化和創新料理有更深刻的認識。像是「菠蘿包」的取名不是因為採用鳳梨製作，而是來自於激似鳳梨的外型，但主廚這次特別加入以鳳梨為主體的內餡，打造名符其實的菠蘿包，讓旅客品嚐獨一無二的創新滋味。
活動現場也舉辦「香港私房美食分享會」，由香港出身的主廚林泉與香港文字工作者兼攝影師梁大文一起進行跨界對談，分享對香港的味覺記憶與旅遊推薦，像是有西九龍、M+視覺文化博物館、美利大廈、荷李活道古物街、南ㄚ島等必訪景點，或是澳洲牛奶公司、方太糕品舖、一樂燒鵝、大班樓等私房美食口袋名單，讓旅客預先掌握香港最新旅遊玩樂情報，等到邊境解封就可以照著達人推薦去踩點。