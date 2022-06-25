政府大轉彎將開放加熱菸　跨世代論壇下午2點邀專家對談

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民進黨政府2016年上台後，曾提案修法，雙禁電子菸與加熱菸，不過今年年初，政府態度又大轉彎，只禁電子菸，有條件開放加熱菸。衛福部長陳時中對此解釋，WHO（世界衛生組織）在2020年把加熱菸視為菸品，以菸品的方式管理，電子菸則不視為菸品，對身體危害較大，建議嚴加管制，因此衛福部也採取此立場，在《菸害防制法》修正草案中禁止電子菸。
國民黨立委萬美玲說，新興菸品的行銷對象都是年輕人，衛福部長陳時中兩年前對電子菸與加熱菸也都持「雙禁」的態度，民進黨如今卻又政策雙標、髮夾彎，「為什麼要打臉兩年前的自己？合理懷疑，菸商的利益綁架了許多人！」
國民黨立委林奕華也質疑，同樣是民進黨執政時期的衛福部，部長都是陳時中，2017年的修法版本禁止電子菸與加熱菸，但到了今年，卻又開放加熱菸，「這中間到底發生什麼狀況？我相信一定有很多相關團體的利益遊說在裡面。」
到底加熱菸該不該禁？比起紙菸，加熱菸是否真的對健康較無害？未來法院三讀通過修法後，加熱菸可望合法上市，又會對台灣社會帶來什麼衝擊？若新冠未降溫，衛福部與地方政府的衛生主管機關，是否有人力加強稽查？「CROSSROAD跨世代論壇」，下午邀青年代表董書序、精神科醫師邱南英、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務監事魏芳君與陽明交通大學藥物科學院院長康照洲對談。
CROSSROAD跨世代論壇「加熱菸禁不禁？」週六下午2點登場，對相關議題感興趣的民眾，歡迎到《NOWnews今日新聞》臉書及YouTube頻道、跨世代倡議平台、beanfun!聊天室收看，論壇也將開放線上提問，讓我們一同關注公共事務，跨入更好世代。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
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