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一日套裝！南美館殭屍展受驚、蕭壠收驚：再去麻豆下地獄

▲台南麻豆代天府的「十八地獄」歷史悠久，是相當知名的在地景點。（圖／麻豆代天府提供）
▲台南麻豆代天府的「十八地獄」歷史悠久，是相當知名的在地景點。（圖／麻豆代天府提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-25 13:11:402022-06-25 13:15:10

未演就先轟動的「亞洲的地獄與幽魂」特展，今（25）日起正式在台南市美術館展出，逼真的殭屍照在展前引發高度關注，甚至有宗教團體出面抗議。果不其然，「殭屍展」開展首日便大排長龍，還有民眾凌晨4點遠從高雄騎車來朝聖。同樣位於台南的蕭壠文化園區打趣表示：「免費提供收驚服務」，引發網友熱議。

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▲南美館「亞洲的地獄與幽魂」特展因過於逼真，日前遭宗教團體出征洗版。（圖／台南市美術館提供）
▲南美館「亞洲的地獄與幽魂」特展因過於逼真，日前遭宗教團體出征洗版。（圖／台南市美術館提供）
位於台南佳里的蕭壠文化園區，現正舉辦免費參觀的常設展《雲端香路．數位陣法》，蕭壠文化園區自封專業趕鬼大隊，在粉專開玩笑說：「聽說台南美術館出現一堆鬼怪，作為眾神之都的台南沒在怕，蕭壠藝陣館免費提供收驚服務，讓家將們、十二婆姐替大家驅驚」。

▲位於台南佳里的蕭壠文化園區，搞笑表示提供免費收驚服務。（圖／蕭壠文化園區提供）
▲位於台南佳里的蕭壠文化園區，搞笑表示提供免費收驚服務。（圖／蕭壠文化園區提供）
▲蕭壠文化園區現正免費展出《雲端香路．數位陣法》。（圖／蕭壠文化園區提供）
▲蕭壠文化園區現正免費展出《雲端香路．數位陣法》。（圖／蕭壠文化園區提供）
美術館殭屍結合文化園區的神明家將，立刻引起網友熱議：「台南市政府可以出一條龍服務，首站先去南美館，末站去蕭壠讓家將收一收。」、「一日套裝行程，早上南美館受驚，下午蕭壠收驚」、「還可以順便麻豆代天院看18層地獄」。

日前南美館遭宗教團體洗版抗議，激發台南鄉親跳出來相挺：「支持那些反對的宗教團體來我大麻豆代天府修煉一下，我們十八層地獄都開幾十年了」。位於台南麻豆的麻豆代天府歷史悠久，正是以「銅板價下地獄」而聞名，兒童門票20元、大人40元。

去過的謝姓民眾說，「用40塊就能走一遭十八層地獄，宛如台版與神同行，喜歡鬼屋的人應該會覺得40塊很超值」。有網友憶起兒時記憶，被大人帶去「地獄」玩，結果看到哭。也有人懷念小時候最大的樂趣，就是全家人一起去代天府餵魚、下地獄吹冷氣。

▲台南鄉親力挺「殭屍展」，還搬出經典代表麻豆代天府「十八地獄」。（圖／麻豆代天府提供）
▲台南鄉親力挺「殭屍展」，還搬出經典代表麻豆代天府「十八地獄」。（圖／麻豆代天府提供）
▲麻豆代天府用燈光、音效加上機械動作，演出十八地獄，被網友封為「台版與神同行」。（圖／麻豆代天府提供）
▲麻豆代天府用燈光、音效加上機械動作，演出十八地獄，被網友封為「台版與神同行」。（圖／麻豆代天府提供）

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