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個資淪攻訐對手工具　永慶房屋相關業者遭刑事局函送偵辦

▲有民眾收到傷害公司形象簡訊，信義房屋向刑事局報案。(圖／信義房屋提供)
▲有民眾收到傷害公司形象簡訊，信義房屋向刑事局報案。(圖／信義房屋提供)

生活消費中心/綜合報導

2022-06-25 14:59:192022-06-25 15:00:00

近來不少民眾收到各式投顧簡訊、詐騙簡訊，消費者個資外洩情況日益嚴重，近期更傳出，連上市公司也受到侵害。根據了解，刑事局今年受理信義房屋的報案，指競爭對手以手機簡訊大量傳送挖角、傷害公司形象的訊息，短短半年內，數量竟高達500封以上，疑竊取其員工個資及違法利用客戶個資。刑事局已將該案送偵九大隊偵辦，並已函送台北地檢署呈請檢察官分案續偵。

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這起案件是國內相當少見的晴望，不僅侵害個資，還以此進行同業間惡性競爭的案例。知情人士透露，去年下半年起，半年內光是有向信義房屋反映收到簡訊的人，包含客戶、外勤房仲業務、內勤員工及家屬就超過500人，留下簡訊截圖者也有高達200件。這些簡訊內容多以「信任帶來詐騙？」為題，並附帶《好房網》或《好房網站TV》的Youtube網址，甚至還有「從信義房屋到永慶找到心幸福」、「前信義房屋員工創業有成」等挖角意味濃厚的內容。

房仲業人士指出，《好房網》同屬永慶集團在業界眾所週知，由於收到簡訊的人，除了手機號碼會在網路上公開的第一線外勤業務同仁外，連內勤秘書、幕僚、信義同仁家屬等都有，許多人不曾將資訊留給永慶房屋或《好房網》」，推測該事件恐怕不只是「房仲間的戰爭」，更可能是員工通訊資料遭到惡意的業者或有心人士竊取洩漏。

刑事局低調證實，今年初信義房屋緊急委任律師向刑事局報案提告，確實有接獲報案，已交由偵九大隊受理偵辦，經傳喚可能的涉案對象，案件已函送台北地檢署呈請檢察官分案續辦。

房仲業競爭激烈，不只是惡意攻訐簡訊，過去也曾發生過的「房仲無間道事件」，即是類似的惡意個資外洩案。該事件起因於永慶房產集團總經理葉凌棋的弟弟葉勝彬（原名葉建輔）到信義臥底18年，竊取商業機密，此案纏訟多年，最終葉勝彬因「無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者」，二審被判有罪定讞。事隔多年，業界的惡性鬥爭與個資侵害，已經隨著科技發展而轉型，更讓人擔憂的是個資保護問題，相關單位務必需要查出真相。

對此，永慶房屋發表聲明表示，個資取得使用都合法，簡訊傳送媒體報導網址也無不法。簡訊內原始報導來自匯流新聞網；而遭指控的「房仲無間道事件」已經由司法機關證明葉總經理清白。

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