快訊／本土確診＋40293！死亡個案增151　境外移入105例

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指揮中心指出，今日新增151例本土病例死亡個案，為79例男性、72例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、140例具慢性病史、96例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年4月12日至6月22日，死亡日期介於5月26日至6月23日。
指揮中心說明，今日新增105例境外移入個案中，為75例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至60歲多歲，分別美國(3例)，法國、義大利、英國、希臘、越南、泰國及日本(各1例)移入，另95例感染國家調查中。入境日介於今年6月1日至6月24日。
指揮中心統計，截至目前國內累計13,140,344例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,563,489例排除)，其中3,573,703例確診，分別為14,225例境外移入、3,559,424例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計6,120例COVID-19死亡病例，其中6,105例本土，個案居住縣市分布為新北市1,615例、臺北市862例、臺中市536例、桃園市518例、高雄市493例、臺南市355例、彰化縣286例、屏東縣226例、基隆市164例、南投縣145例、宜蘭縣134例、雲林縣131例、苗栗縣115例、新竹縣98例、花蓮縣97例、嘉義縣93例、臺東縣85例、嘉義市80例、新竹市55例、金門縣10例、澎湖縣7例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。