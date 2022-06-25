指揮中心建議　7月0至6歲再領5劑快篩試劑

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指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為91.22%，第2劑為82.89%，第三劑為69.77%，若以符合第三劑接種間隔人數統計，第三劑施打率則為93.84%，累積施打已超過5733萬人次。
指揮中心說，滿6個月至5歲幼童之疫苗，預計7月初將進口約45萬劑莫德納，約可供應90萬名幼童，另滿6個月至4歲輝瑞疫苗亦在持續洽購中；5至11歲兒童第一劑疫苗戶籍人口接種率為74.7%，第二劑疫苗戶籍人口接種率為3.1%，其中6至11歲莫德納第一劑疫苗已接種約28.6萬人次，莫德納第二劑疫苗已接種約4.1萬人次，5至11歲輝瑞第一劑疫苗已接種約78.2萬人次，輝瑞第二劑疫苗自6月22日起逐續接種，全國已接種約3560人次。
指揮中心指出，12至17歲青少年第三劑施打約62.4萬人次，接種率達52.2%；75歲以上長者第1劑為80.1%，第2劑為75.2%，第三劑為64.2% ；65至74歲長者第1劑為89.6%，第2劑為86.6% ，第三劑為78%，其中，65歲以上追加劑符合接種間隔者已達96.1%；另有關提供65歲以上長者500元衛教品措施及加碼每人提供2劑快篩試劑政策，將延長至7月底止。
指揮中心也說，目前家用快篩試劑數量充足，但因應滿6個月至5歲幼兒疫苗施打作業尚未進行，指揮中心建議自111年7月1日起，實施第二輪學齡前兒童（0至6歲）免費再領取一份五劑快篩試劑。
蘇真昌說，對於滿6個月至5歲幼童即將開始的疫苗施打規劃，除請指揮中心持續進行各廠牌疫苗採購作業外，請指揮中心與地方政府利用過去設置大型接種站的經驗規劃相關接種作業、做好相關教育訓練，使新生兒父母能夠獲得充分資訊並做好相關準備以做出決定。
蘇貞昌指出，有關食藥署日前同意核准Novavax疫苗專案輸入，由於國人對此一疫苗較為陌生，對於相關適應症及副作用，以及是否能夠與其他疫苗進行混打等資訊，請指揮中心亦需向國人說明清楚。
另外，國內第一例猴痘確診個案，蘇貞昌說，由於猴痘傳染途徑與COVID-19 不同，請指揮中心對外適度宣導相關衛教資訊，請國人不用恐慌。