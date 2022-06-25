19縣市大雨特報！雷雨狂炸4縣市 淹水警戒區域一次看
受到午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象局今（25）日下午發布全台19縣市發布豪大雨特報，其中基隆市、台北市、新北市和桃園市有大雷雨，持續時間至16時15分止。另水利署也針對桃園市中壢、八德列為一級淹水警戒，桃園大溪區、北市內湖與松山區，列為二級警戒，提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
中央氣象局稍早發布最新示警訊息，針對「基隆市、台北市、新北市、桃園市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時15分止。示警區域包括基隆市七堵區；台北市松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區；新北市板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、樹林區、鶯歌區、三峽區、淡水區、汐止區、土城區、蘆洲區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、三芝區、石門區、八里區、金山區、萬里區、烏來區；桃園市桃園區、中壢區、大溪區、楊梅區、蘆竹區、大園區、龜山區、八德區、龍潭區、平鎮區、復興區。
另經濟部水利署也針對4區發布淹水警戒，桃園市中壢區、八德區為一級警戒；桃園市大溪區、台北市松山區、台北市內湖區為二級警戒。（編輯：林莞茜）