支持禁加熱菸！醫師：每日因菸品死亡達75人

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邱南英表示，世界衛生組織的資料顯示，菸害所造危害超過酒害、毒害，世衛組織的資料顯示，每年全世界死於菸害有830萬人、酒害330萬人、毒害150萬人，直接使用菸品死亡每年700萬人，二手菸等問題死亡有120萬到130萬人。
邱南英說，菸品不是營養品也不是食品，更不是藥品，根本不是民生必需品，不存在也沒關係。菸是成癮問題也是一種疾病，以精神科觀點來說就是精神疾病。
邱南英指出，菸商公司提出科學數據，還是顯示有相當多危害物質，加熱菸仍有尼古丁，就是導致成癮東西，也還有很多致癌物質，至少有60多種，還有一氧化碳、甲醛等物質，甲醛就是一級致癌物質，對人體都沒有好處。
「用加熱菸戒掉原本菸品才是減害」，邱南英表示，沒有抽菸的人使用加熱菸，有很大比例會使用傳統菸品，現在有很多產品，日本、美國、英國都有各種狀況，其中加熱菸更造成使用菸品人口增加。
魏芳君說，只要是菸品，對人體都會造成危害，不管是紙菸、電子菸、加熱菸，成份都含有尼古丁等致癌物質，很多人誤以為使用起來沒有味道，可以避免傳統紙菸使用臭味與二手菸，其實這問題在加熱菸也有。
魏芳君表示，加熱菸要經過加熱才能使用，加熱過程對身體也有危害，這是不可忽視議題。以衛教立場來看，要教導民眾不要使用菸品，不管任何形式，才可以保證民眾健康。
邱南英說，癮最難處理是心理上依賴問題，紙菸的戒菸可以做到不錯處置，轉換加熱菸後，戒治問題反而更多。醫療強調預防重於治療，在醫院救一條命都很困難，現在每天看到新冠肺炎疫情每天看到100多人死亡都很可怕，不過每天台灣還有75人因使用菸品死亡。
至於立法院要修法納管，魏芳君表示，立法時要明確表示成分、來源，並告訴民眾這是是不好物質，萬一真的需要使用，要從合法途徑進口的物品，因為很多民眾不知道加熱菸是有害物質，是好奇心跟朋友介紹使用。
邱南英說，開放的國家是合法銷售，但以日本為例，只看到使用菸品人口持續成長，且很多是本來不使用紙菸的人。現在只看到流行病學數據一直上升，族群均是年輕人，假如台灣開放合法，水貨消失、價錢降低，結果就是年輕人使用更多，問題就更大。
不過先前政府曾要說「雙禁」加熱菸、電子菸，但最後只禁電子菸，開放並納管加熱菸。邱南英說，不管是哪個都是菸草製品、有害物質，政府政策應該持續維持，另外台灣有11縣市自治條例要禁止，未來中央、地方會有很多爭議，希望台灣爭議越少越好。
魏芳君說，開放加熱菸後，戒菸會有很大阻礙，醫療專業人員協助民眾戒菸，都是協助戒紙菸，但都還沒辦法推動台灣無菸環境，加熱菸進來後，會使菸害防制推動面臨更大困難。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！