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金門大橋工程進度達9成　王國材：以10月通車為目標

▲交通部王國材部長今日前往金門視察工程進度，除了慰勉工程團隊，也表示金門大橋以10月通車為目標。（圖／NOWnews資料照）
▲交通部王國材部長今日前往金門視察工程進度，除了慰勉工程團隊，也表示金門大橋以10月通車為目標。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-25 15:51:582022-06-25 15:52:11

國內首座跨海域施工的金門大橋工程，近期將完成主橋中心跨上構閉合，目前工程進度已達98％，交通部長王國材今（25）日偕金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍視察金門大橋工程辦理情形，並指出目前進入最後節塊組裝部分，以10月通車為目標。

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耗資近百億的金門大橋工程跨越金烈水域，連接大、小金門，目前橋梁基礎、墩柱均已全數完成，現正進行的橋梁上構預鑄節塊吊裝工作，也完成逾9成，交通部預估7月中下旬可完成全橋合龍，並於9月完工，王國材今日前往金門視察工程進度，除了慰勉工程團隊，也表示金門大橋以10月通車為目標。

視察過程中，王國材也親赴大橋最高點、58公尺高空視察跨徑預鑄節塊閉合塊的吊裝作業，交通部高速公路局指出，金門大橋全橋合龍後，將進行橋護欄、瀝青混凝土鋪築、伸縮縫安裝、照明工程安裝等，並在通車履勘通過後，即可擇日開放通車。

金門大橋規劃雙向汽車道、人行以及自行車道，金烈民生管線包括電力、電信、自來水也已配合工程進度進場施，未來可藉由上述民生基礎設施提供居民更穩定、品質更好的生活環境。

王國材說，大橋工程已近收尾階段，進度已達98％，金門大橋是國內第一座大規模跨海大橋，克服強勁海流、東北季風、海上濃霧及花崗岩堅硬且變異傾斜岩盤等各項工程技術挑戰，他感謝施工團隊不畏天候環境艱難，盡心盡力克服各項障礙。

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