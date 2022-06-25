PLG／法獅7戰25失誤狀態低迷　攻城獅G4再變陣換上巫獅

富邦勇士今(25)日繼續在主場迎戰新竹街口攻城獅，這一場客隊的洋將人選再度變動，除了辛巴仍然先發之外，布魯斯巫獅取代了狀態不佳的法師上場，希望能力求止敗。 我是廣告 請繼續往下閱讀 法獅在季後賽至今表現起伏很大，不僅手感看天吃飯、失誤偏多，一些出手選擇更讓人看了直搖頭，目前他在季後賽場均19.2分8.8籃板2.4助攻，兩分命中率35%，三分則是31%，7戰發生25次失誤，效率不理想。不過布魯斯巫獅也未必是個好選擇，他在總冠軍賽G2相隔一個月後再出賽，但只打了29分鐘就被奪權離場，只有11分4籃板3助攻的數據進帳，拿手的三分6投僅1中。除此之外，攻城獅今天球隊僅有一名控衛能上，田浩和林明毅都因傷缺陣，陳堅恩則是遭到禁賽，剩下高國豪獨撐大局。法獅不能上，更讓他們的後場戰力捉襟見肘。而在其他名單異動上，富邦上一場因家裡有事無法上場的曾文鼎今回歸，不過胸腔受傷而呼吸困難的塞瑟夫依然無法上場，這一場主場軍的洋將組合依然是辛特力搭配瓊斯。NBA／低薪加入湖人？「天行者」沃克盼能和活塞買斷合約NBA／稱自己是勇士王朝的一份子 KD：我的貢獻無法抹滅游泳／世錦賽800米自由式奪冠 Ledecky寫史無前例5連霸國寶貝家族系列賽、分齡挑戰賽 現正號召中