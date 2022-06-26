體壇周子瑜曾狂被棒球砸　「膀胱都被K」仍心有餘悸

台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》集結中華職棒傳奇名將，訓練一群不會打棒球的頂尖運動員，最終挑戰中華職棒隊伍，22日預告首次曝光，其中有「體壇周子瑜」封號的跆拳道品勢女神姜巧文，自認對接球還留有陰影，會無法控制地閉上眼睛。
姜巧文透露自己從小就在田裡長大，又是運動員，所以不怕在棒球場上，被弄得髒兮兮，形容自己在訓練接球時期，一直被球砸到，導致對於接球有恐懼，球來的時候會無法控制的閉眼睛：「球直接吻到我的臉、甚至膀胱都被K，而且都是大面積，打到腳都黑青。」工作人員也幫她加油打氣，要女神別怕球，姜巧文則笑喊：「連做夢都夢見自己在傳接球，和練習跑壘。」不過她仍相當樂觀：「要把握每一次球來的機會，不論是擊出安打，或是將球穩穩地接住，製造出局數，得要正面積極的面對。」
有中華職棒傑尼斯之稱的「豹子腿」方昶詠，這次在節目中擔任統籌教練，退役2年後，因參與節目燃起再戰職棒的熱情，因此參與台鋼鷹的測試賽，同時獲得了正妹老婆「豹嫂」的全力支持，退役後，先斜槓成為YouTuber，訂閱數逼近15萬，讓他驚訝網路能量之大，方昶詠這次以統籌教練身分參與節目，坦言：「過去沒帶領過球隊，感謝東哥的開明與授權，成為他最大的助力。」形容自己不是天才型球員，而是一名苦練型球員，因此特別在乎選手們受挫的心情。《超級王牌棒球隊》將於7月9日起，每週六晚上10點在民視無線台播出，LINE TV自7月10日起每週日晚上10點播出。