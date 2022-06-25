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跨世代論壇／加熱菸禁不禁？青年籲開放　醫：菸癮是疾病

▲ 加熱菸到底該不該開放？「CROSSROAD跨世代論壇」，邀青年代表董書序（左1）、精神科醫師邱南英（右1）、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務監事魏芳君（右2）與陽明交通大學藥物科學院院長康照洲（左2）對談。中為主持人、行動時代策略長李兆立。林調遜攝
▲ 加熱菸到底該不該開放？「CROSSROAD跨世代論壇」，邀青年代表董書序（左1）、精神科醫師邱南英（右1）、台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務監事魏芳君（右2）與陽明交通大學藥物科學院院長康照洲（左2）對談。中為主持人、行動時代策略長李兆立。林調遜攝

記者潘語綺/台北報導

2022-06-25 17:09:472022-06-25 18:18:01

「有人要戒糖，於是他從全糖珍奶改喝半糖珍奶，最後可以喝無糖珍奶，難不成我們要把半糖給禁了嗎？」支持開放加熱菸的青年代表董書序，這樣比喻。《NOWnews今日新聞》今（25）日下午2點舉辦跨世代系列論壇「加熱菸禁不禁？」，邀請各方代表與會，討論新興菸品相關議題。支持開放方青年代表董書序指出，不管是對吸菸者、周遭他人或環境，加熱菸的危害都更少。精神科醫師邱南英則持反對意見，指出菸草是近代300年間才傳入亞洲，他說：「其實人根本就沒有吸菸也可以過很好」。

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《菸害防制法》上一次大修是2007年，台灣18歲以上人口吸菸率由2008年的21.9％，降為2020年的13.1％，成效卓著；但在這段期間，電子菸、加熱菸等新興菸品已與傳統紙菸並列，成為菸品市場新寵兒。

今年衛福部參考世界衛生組織（WHO）建議，為保護兒少及青年健康權，15年後再次大修《菸害防制法》；在立法院上會期結束前，已將法案審查完送出委員會，朝野立委對行政院版草案中「禁售細支菸」，以及「禁止類菸品（電子煙）但開放加熱菸納管」等條文有不同意見，其中有36條條文保留，待下會期黨團協商。

這次修法重點包括將合法吸菸年齡調整為20歲、全面禁售電子菸與加味菸、納管加熱菸、擴大室內外公共場所禁菸範圍，並禁止業者販賣低於18公克的輕量菸品。

若依行政院版草案，新法上路後，電子菸無論是否含尼古丁都不能公開販售，但以菸草為主成分的加熱菸，在新法中屬「新類型菸品」，未來法院三讀修法後，加熱菸可望合法上市。

董書序認為，加熱菸開放有三個理由，一是加熱菸並沒有燃燒，與傳統紙菸相比，就大大減少焦油及一氧化碳對身體的危害；二是不會有菸灰，不會對環境及空氣品質造成影響；三是因為沒有合法取得管道，導致市面上水貨流竄，反而造成未成年吸菸的狀況無法被掌握，也讓菸害防制有困難。今天該思考的是，是否能讓消費者有不那麼臭的新選擇。

長期關注菸害問題的精神科醫師邱南英，則持反對意見，他指出台灣每年2萬7千人與死於菸害，10大死因都跟菸害有關係，7個直接是相關。他說：「新冠疫情讓台灣每天死100多人，大家都覺得好可怕！可是台灣每天卻有75人因為吸菸而死，怎就不見民眾覺得『好恐怖，不要碰菸品呢？』」

邱南英以身為精神科醫師的專業認為，菸品不是營養品、不是食品，更非藥品，根本就不是民生必需品，不存在也沒關係。菸是成癮問題，也是一種疾病，以精神科觀點來說，就是精神疾病。

台灣菸害防治暨戒菸衛教學會常務監事魏芳君說，只要是菸品，對人體都會造成危害，不管是紙菸、電子菸、加熱菸，成份都含有尼古丁等致癌物質，很多人誤以為使用起來沒有味道，可以避免傳統紙菸使用臭味與二手菸，其實這問題在加熱菸也有。

魏芳君反對開放加熱菸，她強調如此會使菸害防制推動面臨更大困難，也很多人會誤以為改吸加熱菸，對身體為害不大、也沒傳統紙菸那麼臭，甚至還可以幫戒菸，她說：「戒菸應該要去尋求醫療協助、去戒菸門診啊！怎麼會去吸別的菸實在荒謬。」

魏芳君表示，加熱菸仍含有尼古丁，就是導致成癮東西，也還有很多致癌物質，至少有60多種，還有一氧化碳、甲醛等物質，甲醛就是一級致癌物質，對人體都沒有好處。至於立法院要修法納管，魏芳君表示，立法時要明確表示成分、來源，並告訴民眾這是不好物質，萬一真的需要使用，要從合法途徑進口的物品，因為很多民眾不知道加熱菸是有害物質，是好奇心跟朋友介紹使用。

陽明交通大學藥物科學院院康照洲，曾任衛生署食品藥物管理局長，態度較為中立，他對於開放與否，保持持續觀察討論的立場，他指出現在對於加熱菸的三個疑問，第一個是對吸食者的傷害是否較小，其實目前已經有很多科學的研究證據；第二是會不會增加吸食人口；第三是會不會讓吸食者使用量增加，建議修法時都應納入討論。

但他也表示是否要納管應該進行科學評估，傳統紙菸絕對是不健康的，除了現行的菸品包裝警語、不得廣告、不得促銷之外，將來如何管理的模式才是更重要的，無菸國家並非不可能。

網友發問時提到，目前在台灣，加熱菸與電子菸都未合法，但市面上就都已經充斥各式各樣商品，消費者想買都買得到，即使要禁止加熱菸，政府又該怎麼做？邱南英說，泰國最近開放大麻，並說台灣是落後國家，但不該開放的東西就不該開放，就像毒品，現在也嚴格禁止，但仍會有毒品氾濫的問題，要怎麼管理，是政府與立委必須思考的問題。

董書序指出，加熱菸要討論的並不是開不開放，而是已經普遍存在在台灣，站在消費者觀點，要全面禁止是非常困難的，除非真的要比照毒品管理，嚴加稽查、判刑，更何況，健康並不能無限上綱，政府的政策也不會拿人民的健康作為唯一的考量，當今天消費者的確對於加熱菸有需求，而且已經在使用，我們更應該把它透明化、公開化，將問題浮上檯面。

今天的跨世代論壇進行約1.5個小時，現場四位來賓各抒己見，互相交流，彼此雖然不同立場，但對於對方立場，也都能有更清楚的認識。對相關議題感興趣的民眾，歡迎到《NOWnews今日新聞》臉書YouTube頻道跨世代倡議平台、beanfun!聊天室收看。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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