「超級滿月」7月現身！今年最後一場：精彩天象大有看頭
錯過6月14日的超級滿月別擔心！台北市立天文館預告，7月14日將迎來今年最大滿月，且不只夜空精彩，連白天都很有天象感，直呼「太陽、月亮」都大有看頭。不只如此，6月中旬的五星同現雖已散場，但仍各自為夜空主角，漂亮光環的土星在晚上10時就升起，衛星環繞、帶紋繽紛的木星也會午夜前亮相，7月28至30日還有4流星雨現身，提醒天文迷千萬要把握！
北市天文館表示，7月4日地球過遠日點，雖然當天的太陽離地球最遠，視直徑也最小，但北半球卻進入炎炎夏日，可見太陽直射的威力超過距離的遙遠，同時太陽黑子也超出預期地大量出現，相當有看頭。
而7月14日的滿月是今年最大滿月，北市天文館指出，這將比6月超級滿月還大還亮，但也是今年最後一次超級滿月。另「五星」在6月的同現散場後各自成為夜空主角，有著漂亮光環的土星晚上10時就升起，而衛星環繞、帶紋繽紛的木星也在午夜前亮相，提醒有小望遠鏡或雙筒望遠鏡的朋友千萬別錯過。
再來，到了月底的7月28日至30日，還會有4個流星雨連袂達到極大期！北市天文館說，雖然除了數量最多的寶瓶座δ南流星雨可達到每小時約25顆外，其他的摩羯座α流星雨、南魚座流星雨、天龍座γ流星雨都是數量不多的小流星雨，但都各有特色地在天空一角發送流星，若再加上正逐漸邁向極大的英仙座流星雨，晚上10時到天亮前竟有五個流星雨同場齊舞，而且月相近朔，觀察條件極佳，「觀賞起來不輸一場大流星雨！」。（編輯：林莞茜）