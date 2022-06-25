孟耿如產後1個月火速上班！黃子佼心疼老婆「補辦婚禮」

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黃子佼透露孟耿如下週復工進組，因戲去年就談好，但撞上預產期，全組人員都在等她出月子中心，「全部的人都在等她的三天班，所以不能再拖，要趕快拍完，不然對不起人家」，黃子佼也因此找好保母，亦感謝月子中心的工作人員陪伴老婆，「因為我還是要出門上班，謝謝她們每天陪她賞鳥，看她畫作，陪她偷喝珍奶，感謝月中的姊姊、阿姨陪著老婆」。
黃子佼表示因疫情關係，雙方父母至今尚未見過玉米本人；他們近日才幫女兒取好名，目前排除父母、Lulu僅有10人知道，黃子佼笑說歷經爸爸爆雷女兒正面照後，現在連他一起防，連恩師張小燕也包含在內，「當時我跟她說女兒出生後，卜學亮就傳訊息來跟我恭喜，這幾個長輩很失控，能防就盡量防」。
《婚禮歌手》第二季將於7月9日起，週六晚間8點在東森綜合台開播，黃子佼坦言有機會的話，要還孟耿如一個婚禮，若節目順利製作第三季，要請Lulu幫忙主持，自己去當新郎，樂得Lulu笑回：「這樣我能領兩份主持費！」
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