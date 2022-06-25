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孟耿如產後1個月火速上班！黃子佼心疼老婆「補辦婚禮」

▲黃子佼透露孟耿如下週開工。（圖／記者朱永強攝）
▲黃子佼透露孟耿如下週開工。（圖／記者朱永強攝）

記者陳雅蘭/台北報導

2022-06-25 18:00:00

黃子佼跟Lulu黃路梓茵主持的《婚禮歌手》第二季將開播，今（25日）舉辦記者會，黃子佼透露老婆下周復工，好在她氣色佳，更強調身材也很好。若節目有望製作第三季，黃子佼想為孟耿如補辦婚禮，他也表示因疫情關係，爸媽至今未見過玉米本人，連名字都不知道。

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▲黃子佼（左）跟Lulu主持的《婚禮歌手》第二季將開播。（圖／記者朱永強攝）
▲黃子佼（左）跟Lulu主持的《婚禮歌手》第二季將開播。（圖／記者朱永強攝）
黃子佼、孟耿如5月19日喜迎千金「玉米」，黃子佼苦喊女兒已紅過自己，現在大家都叫他玉米爸而非黃子佼，他吃女兒醋說：「粉絲敲碗開粉絲專頁，她自己去開啊，自己去註冊！」黃子佼也希望玉米長大後，能像Lulu一樣漂亮、孝順、上進、聰明、會賺錢，樂得Lulu嘴甜立即喊黃子佼一聲「爸」。

黃子佼透露孟耿如下週復工進組，因戲去年就談好，但撞上預產期，全組人員都在等她出月子中心，「全部的人都在等她的三天班，所以不能再拖，要趕快拍完，不然對不起人家」，黃子佼也因此找好保母，亦感謝月子中心的工作人員陪伴老婆，「因為我還是要出門上班，謝謝她們每天陪她賞鳥，看她畫作，陪她偷喝珍奶，感謝月中的姊姊、阿姨陪著老婆」。

黃子佼表示因疫情關係，雙方父母至今尚未見過玉米本人；他們近日才幫女兒取好名，目前排除父母、Lulu僅有10人知道，黃子佼笑說歷經爸爸爆雷女兒正面照後，現在連他一起防，連恩師張小燕也包含在內，「當時我跟她說女兒出生後，卜學亮就傳訊息來跟我恭喜，這幾個長輩很失控，能防就盡量防」。

《婚禮歌手》第二季將於7月9日起，週六晚間8點在東森綜合台開播，黃子佼坦言有機會的話，要還孟耿如一個婚禮，若節目順利製作第三季，要請Lulu幫忙主持，自己去當新郎，樂得Lulu笑回：「這樣我能領兩份主持費！」

▲Lulu願意幫黃子佼主持婚禮。（圖／記者朱永強攝）
▲Lulu願意幫黃子佼主持婚禮。（圖／記者朱永強攝）
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