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《原子少年》寶藏男孩冠軍出爐！海王星的他反差讓人暈船

▲原子少年們幕後花絮的表現，意外更圈粉。（圖／成員IG）
▲原子少年們幕後花絮的表現，意外更圈粉。（圖／成員IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-25 18:16:322022-06-25 18:18:26

台灣第一檔男團選秀《原子少年ATOM BOYZ》甫開播至今話題不斷，參與節目的80位「寶藏男孩」依照不同特質組成八大行星互相較量，除了舞台上魅力四射，幕後花絮的反差形象亦是觀眾討論的焦點，《NOWnews今日新聞》民調舉辦「哪位寶藏男孩的反差萌讓你最心動？」票選，周子翔以60.04％超高票數拿下第一，成為粉絲最愛的「寶藏男孩」。

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▲周子翔是粉絲最愛的「寶藏男孩」。（圖／周子翔IG）
▲周子翔是粉絲最愛的「寶藏男孩」。（圖／周子翔IG）
根據「《原子少年》哪位寶藏男孩的反差萌讓你最心動？」投票結果，周子翔以60.04％拿下冠軍， 周祖安13.85％位居第二，第三名則是林煥鈞5.98％，其他名次依序為林佳辰5％、李哲言4.53％、小孩2.61％、許孟維2.32％、陳任佑1.75％、MAX 0.58％、廖學文0.47％、李秉諭0.38％、黃文廷0.33％、高有翔0.14％、黃文廷0.1％、陳治廷0.08％、其它1.84％。

「原子弟弟」因為節目關係被更多人看見，大家陸續接到錄影以外的工作，「天王星」小孩、吳昱廷、「金星」蔡朕、藍弟、廖學文日前擔任藝術大使出席展覽，「地球」林佳辰、「水星」黃莑茗、「土星」唐立杰、「海王星」周子翔、「金星」Nelson、「木星」小宜、「天王星」高有翔、「火星」MAX亦受樂天桃猿之邀擔任開球嘉賓，大家對於與日俱增的工作行程心存感激。

完整的「《原子少年》哪位寶藏男孩的反差萌讓你最心動？」民調結果可「點此」查詢。

▲原子少年開球，林佳辰(地球)、黃莑茗(水星)、唐立杰(土星)、周子翔(海王星)、Nelson(金星)、小宜(木星)、高有翔(天王星)以及MAX(火星)。（圖／吳政紘攝）
▲▼原子少年們工作滿滿，受邀開球、擔任藝術大使。（圖／資料照）
▲《原子少年》藍弟（左起）、小孩、蔡朕、吳昱廷、廖學文擔任藝術大使。（圖／記者葉政勳攝）
 
▲「哪位寶藏男孩的反差萌讓你最心動？」票選結果。（圖／NOWnews民調）
▲「哪位寶藏男孩的反差萌讓你最心動？」票選結果。（圖／NOWnews民調）
《原子少年》粉絲可以透過beanfun票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計7月15日結束票選，還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n

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能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

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