《聲林》女歌手降臨！揪《原子》小鮮肉「同居做音樂」
選秀節目《原子少年》尚未播畢，製作人詹仁雄新節目就《為你唱情歌》即將開錄，他此次挑戰戀愛實境節目，邀請音樂才子、才女一邊創作一邊配對，20日舉辦專場海選，除了「亞特蘭提斯」團員高有翔、李哲言之外，曾參與節目《全明星運動會》、《聲林之王》的歌手吱吱，也化身暖心學姊親自到場擔任評審。
目前正在籌備單曲的吱吱，對於此次邀約受寵若驚，期待能與選手激出「衝撞感」，形容自己是「天馬行空型」的歌手，捨不得放棄任何靈感，目前也在練習取捨，希望能嘗試稍微單一、隨心所欲的創作風格。對於節目將集結大家住進同一棟民宿朝夕相處，吱吱得知後相當興奮，敲碗自己也能參與：「這樣我就能從他們的生活習慣中，挖掘到他們的喜好。」還笑說不排斥從中找到真愛，只是自己心房較難被打開。
另外，擔任評審導師的還有音樂製作人張與辰和名模傅雅凡，張與辰表示自己習慣以放鬆、搞笑形式指導選手，希望大家在開心的氛圍中成長，而傅雅凡則擅長用「高壓」的方式來激出選手的可能性：「就算他們很玻璃心，我也會先讓他們排解完情緒，再來理性檢討整個過程。」縱使2位評審導師風格截然不同，但都希望能將自己所學，傳承給選手們。