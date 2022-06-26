《原子少年》殘酷淘汰21人　超人氣選手淚崩：責任在我

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土星因此進入冥王星，被救回來的共有4位，理由分別是林煥鈞唱歌加分、唐立杰對舞台有熱愛有堅持、曹家齊眼神具備熱情、范范的表演讓人想繼續看下去，林煥鈞不捨團員淘汰淚崩：「表演人選是我選的，進冥王星很大部分責任在我身上，這次結果是我造成的對不起。」Ella聽了連忙安慰：「當你這樣說團員會更難過，這是一個過程，接下來為熱愛的舞台繼續努力。」
「金星」除了確診的梁善鈞全員出動，以強勁舞曲《Whole New》征服舞台，黑色皮衣的鉚釘造型霸氣酷帥，在動作俐落的編舞中，巴比、廖學文依舊維持穩定歌聲，藍弟表情到位，超殺瞪眼充滿氣勢，擺脫以往形象的金星，是最符合「平行宇宙的另一個我」主題的一團，鬼鬼、Ella看完表演大力稱讚：「就地出道。」陳治廷完全被嚇到：「他們超Man。」金星男人味爆表的演出以93.3高分拿下第一名。
平均年齡最小的「水星」，這次由黃峯茗、李秉諭、林毓家、須弘道、盧佾暘帶來《Little Bomb》，展現男孩長大又壞又跩的狠勁，坤達表示須弘道邊唱邊跳的氣息完美，林毓家的神情跟力道緊抓觀眾目光，鬼鬼看完表演大哭擦淚：「我跟他們說過一句話，你們一定要表演最不擅長的表演翻盤，我知道峯茗上台前非常緊張，這不是他擅長的，可是他在台上非常想要跟大家在一條線上，每一個人都像小孩長大了，我看了真的滿感動。」
小孩很開心看到李秉諭、林毓家展現本性和舞蹈實力，「因為我們從小跳到大，我們三個都沒有在舞台上裝可愛過，可愛不是他們擅長的，可是他們來這邊有努力去做到。」這次主題得以擺脫可愛風格，脫胎換骨的演出讓小孩直呼：「這才是我認識的李秉諭和林毓家。」水星不負眾望拿下第二高的92.5分。
本周賽制淘汰21人，共有呂植宇、劉新民、梁善鈞、陳任佑、鄭明德、何書瑋、林嘉瑋、陳信愷、洪禹翔、陳翊樺、陳家毅、盧佾暘、王柏融、偉綠、陳廷豪、瑋弟、朋憲、陳子輇、陳柏締、黃培峰、林川祐，下周主題「萬有引力發威」，所有行星要展現各團吸引力，爭取進入決賽。
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