最晚7月26日前遷戶口、辭職　林智堅：不帶職參選

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林智堅表示，他也試問自己，身為團隊一份子，是不是應該要承擔這個責任？如果人家來問他，代表他是好的人選，徵詢是一種肯定，如果自己有這樣的責任和使命，就像當兵一樣，兵單來了就要報到。
不過民眾黨立委高虹安認為，林智堅請辭轉戰桃園、副市長沈慧虹接任也要辭職，新竹市將陷入空城計。林智堅表示，整個國家的體制，不會因1、2人的離開而停擺，這是不可能的事情。
林智堅說，他去選桃園市長，當然會找熟悉市政，並且能夠把工作做好的的代理市長，制度上絕對不會有問題，民眾黨這樣的說法，凸顯自己在做這樣的事情，像黃珊珊也要選台北市長，她現在都還沒辭掉副市長。
林智堅也說，現行法令規定，不一定要請辭，可在11月15日請假，帶職參選法律上都沒有問題的。他一定要請辭的原因，是市政、選舉工作都很繁重，無法順利兼顧，而且這樣的做法，對選民才是負責任的態度。
至於未來桃園的施政，林智堅表示，雙方幕僚已經交流8年，幕僚彼此早就認識或同事過很長時間，新竹隊和桃園隊一直無隔閡，2個團隊很快地就有默契，可以把市政工作持續推動，這一刻都不能等。
另外，林智堅也說，他還沒有機會打電話給立委鄭寶清，以前就互相認識，鄭寶清對他滿好的，是很客氣的前輩。他做晚輩，等正式到桃園會盡快向鄭寶清請益，大家都是見面三分情，他可以多次向鄭寶清請益。