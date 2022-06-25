72歲盲父心肌梗塞猝逝 侯怡君痛喊「來我夢裡好嗎」
44歲侯怡君今（25日）發文透露72歲父親病逝，「用盡了一輩子的心力愛護疼惜我的父親昨日撒手離開了，英俊挺拔的爸爸一生飄撇，連離開時也是如此瀟灑，抱著你不肯鬆手，是害怕像風箏斷了線，不停的吻著你的臉龐和雙手，是想永遠記得你的味道，爸我好愛你，我好想你，來我夢裡好嗎？」
侯怡君父親晚年患夜盲症，視力趨近於零，她帶著爸爸遍求台灣眼科名醫，也曾經送爸爸赴大陸住院2個月，長照這條路砸多少錢不敢算，十年下來的花費大概可以買幢房子，爸爸生前被惡質朋友欺負，餵食長蛆的醃漬梅再賣給他，侯怡君為此動怒，3月發文痛斥不肖業者。
侯怡君經紀人向《NOWnews今日新聞》表示，她的父親雖然失明，可是身體很健康，但昨晚是突然的心肌梗塞離開，被看護發現躺在沙發上就像睡著一樣，她接獲電話後，侯怡君也趕緊從台北開車趕到南投醫院，沒想到父親還是離開了，享壽72歲。
侯怡君透過經紀人表示，現在心情比較平復了，為了媽媽還是要打起精神，只是一開始真的很錯愕也難過，幸好第一時間先生蕭大陸也有陪在身邊，只是今天有工作，就先回台北，預計今天工作結束會再回南投老家，陪伴他們。
目前父親的靈堂在南投水里老家，侯怡君跟弟弟都在身邊陪著，另外還有一位在澳洲的弟弟，也在商討告別式的時間，讓全家人都能聚在一起送父親最後一程，蕭大陸受訪透露：「怡君的父親生前曾二度中風，心臟開刀，這次原因為何我不清楚。」