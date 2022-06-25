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PLG／坦言雙方經驗上有鴻溝　林冠綸：對方場上有5個MVP

▲新竹攻城獅總教練林冠綸。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.09）
▲新竹攻城獅總教練林冠綸。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.09）

記者黃建霖/臺北報導

2022-06-25 20:46:20

新竹街口攻城獅今日在和平籃球館以110:128輸球，總冠軍賽陷入1:3的絕對落後，賽後總教練林冠綸表示，兩隊經驗上有所差距，這一次的對戰就是讓年輕球員吸收經驗。

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前三戰外線表現都很出色，富邦這一場雖然三分37投11中準度略微下滑，但靠著出色的無球跑位，他們得到很多籃下直接得分的機會，今天禁區得分高達66分，成為勝負分野。

林冠綸總教練賽後坦言自家球員已經做得不錯，有限制到對方三分的發揮，不過兩隊之間的大賽經驗還是差距太大，成為比賽勝負關鍵。「我們的球員在場上專注比較差，讓對方有轉換快攻機會，斷電時間太長，短時間內比賽就被拉開，讓上半場的努力都白費，還是輸在經驗。」

富邦連兩場助攻都破30次，林冠綸無奈的表示還是經驗值的差別，「對方5個人曾經拿過年度MVP或冠軍賽MVP，他們在場上處理球的經驗和耐心都比我們好，所以我們在防守輪轉上會比較辛苦一點，這也是他們那些球員的價值，也是他們為什麼能活躍在場上的原因。」

至於球隊失誤的部分，林冠綸則解釋是由於進攻端打法被對手洞悉，加上球員有時候會把季後賽當作常規賽在打，沒有足夠的緊迫性，「季賽是可以容忍犯錯的，而季後賽沒辦法，所以在場上發生了比較多非受迫性失誤。」

「我們的主力國豪、雲豪都是第一年打季後賽，他們是上去繳學費的，那我們就是努力去拚戰每一場球，看能否把問題解決。至少我們現在打到第四場，有持續在進步，有慢慢修正一些問題，包括進攻呆版和讓對手外線投太順等問題。」林冠綸如此說道。

下一場回到新竹是退無可退的一戰，林冠綸表示事到如今就是全力去拚防守，看能不能讓對方球員在判斷的時間上更少一些。

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