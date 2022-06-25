PLG／坦言雙方經驗上有鴻溝　林冠綸：對方場上有5個MVP

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林冠綸總教練賽後坦言自家球員已經做得不錯，有限制到對方三分的發揮，不過兩隊之間的大賽經驗還是差距太大，成為比賽勝負關鍵。「我們的球員在場上專注比較差，讓對方有轉換快攻機會，斷電時間太長，短時間內比賽就被拉開，讓上半場的努力都白費，還是輸在經驗。」
富邦連兩場助攻都破30次，林冠綸無奈的表示還是經驗值的差別，「對方5個人曾經拿過年度MVP或冠軍賽MVP，他們在場上處理球的經驗和耐心都比我們好，所以我們在防守輪轉上會比較辛苦一點，這也是他們那些球員的價值，也是他們為什麼能活躍在場上的原因。」
至於球隊失誤的部分，林冠綸則解釋是由於進攻端打法被對手洞悉，加上球員有時候會把季後賽當作常規賽在打，沒有足夠的緊迫性，「季賽是可以容忍犯錯的，而季後賽沒辦法，所以在場上發生了比較多非受迫性失誤。」
「我們的主力國豪、雲豪都是第一年打季後賽，他們是上去繳學費的，那我們就是努力去拚戰每一場球，看能否把問題解決。至少我們現在打到第四場，有持續在進步，有慢慢修正一些問題，包括進攻呆版和讓對手外線投太順等問題。」林冠綸如此說道。
下一場回到新竹是退無可退的一戰，林冠綸表示事到如今就是全力去拚防守，看能不能讓對方球員在判斷的時間上更少一些。