坐上飛機就很爽！半空中遇亂流不怕　遊客：只怕不能出國

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《NOWnews今日新聞》也一同體驗「偽出國」的新型態旅遊方式，觀察到民眾似乎真的太久沒出國了，搭飛機時遇到的小狀況，凡而加速出國氛圍的帶入感，在航班降落時有遇到小亂流，但參與的旅客一點都不害怕，反倒還開心表示：「我們不怕亂流，只怕不能出國！」
易遊網推出的「港味巡禮」微旅行6/25首航，不到9點就有上百位民眾排隊等待劃位。疫情之下的機場，只剩少數的航空公司有人潮，就連免稅店也有一大半暫停營業。在微旅行的行程當中，於候機室安排了一系列與「香港」有關的活動，包含了打卡景點、港味小點以及私房美食分享會，讓候機的時間不覺得無聊。
重頭戲就落在登機體驗了！搭乘的是星宇A330廣體客機，在3小時的航程中，先飛往日本宮古島進行空中巡禮，再折返台灣欣賞東海岸景緻，沿途中機長也會貼心的分享景點給旅客，讓參與者不會錯過高空美景，久未親眼見到異國的高空美景，真的會讓人忍不住一直猛按快門。
在開賣當下就搶買商務艙的旅客黃小姐興奮表示：「一趟體驗下來感覺非常棒，真的很爽！」，尤其是起飛、降落、機長廣播都讓她有出國的Fu，甚至遇到有亂流也不影響她的心情，她興奮地說：「我們不怕亂流，只怕不能出國！」她說即便一趟旅程要上萬元，依舊覺得非常值得，下次還會想要參加！
除了可以搭飛機，易遊網微旅行還送上別具意義的伴手禮，星宇A330neo安全帶鑰匙圈頸繩織帶、星宇A330neo搭機證書(商務艙獨享K董親簽版本)、帆布袋、香氛口罩組、電腦包和套卡，商務艙加碼送上星宇A330neo旅行頸枕。
易遊網表示，與星宇航空自2020年開始，已攜手推出5檔微旅行體驗，目前也持續合作，在每次的微旅行當中都會有候機室豐富的主題和專屬的紀念贈品，同時觀察到，之前的微旅行以年輕旅客為主，但這次意外的發現很多航空迷帶著小孩一起來體驗，成為暑假親子旅遊的新選擇。