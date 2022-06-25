PLG／為何堅持讓周桂羽打一號？許總透露原因

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談到今晚的表現，周桂羽說其實自己就是和老大哥學習「用對的方式打球」，他自認外線不是非常準、基本動作也並非特別好的球員，因此就是要學習用比較輕鬆的方式去處理球。
而許晉哲則坦言這一季委屈子弟兵了，「賽季前有和他做過溝通過，要把握住可以證明自己的時間。因為我們資深的球員太多，每個人都想表現。桂羽他上去投不進，就會被換下來。後來他慢慢有了解到我想要他做到的事情。」
「他從宗憲身上學到很多防守技巧，從阿鼎身上學到傳球技巧，從文誠身上學到卡位技巧。他是非常全能的球員。所以有人可能會問為我什麼要把他放到一號？那是因為沒有看過我們的訓練，無法感受到他的傳球很好。當然就像他自己說的，鋒線對上後衛，被壓迫後的失誤，是他要去學習進步的。」
今天周桂羽在場上發揮奇效，許總認為他有把握住機會，但也強調自己最討厭球員大頭症，「從文誠到桂羽、到祥鈞我都和他們說過，希望他們慢慢成長，不要到一個等級後——比如說從中華隊回來——就浪費掉了，要打得更好。」
周桂羽則透露，去年許總就有和他說雖然可能上場時間沒那麼多，但還是要用對的方式去打球，自己也學到很多，「教練也讓我學到很多事情，不僅僅只是籃球場上的，感謝他給我這樣子的機會。」
而談到是否會愛上打控衛，周桂羽意味深長的一笑，隨後透露自己確實比較害怕被壓迫，「我基本動作不是特別好，讓傑哥去帶球大家都比較輕鬆一點，他們都很願意去幫忙。」
富邦連續兩場有年輕球員跳出，上一場是曾祥鈞，今晚則是周桂羽、石博恩等人都有出色發揮，許晉哲認為辛特力之前在G2之後聚集球員開會有起到效果，「志傑、文誠、阿鼎打好，這不叫跳出來，桂羽、祥鈞、石博恩今天都發揮不錯，我們全隊有8人有助攻，8人命中三分，這就驗證了Mike和大家開會的效果，希望能延續下去。」