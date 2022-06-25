COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

PLG／為何堅持讓周桂羽打一號？許總透露原因

▲富邦勇士周桂羽。（圖／PLG聯盟提供）
▲富邦勇士周桂羽。（圖／PLG聯盟提供）

記者黃建霖/臺北報導

2022-06-25 21:34:58

富邦勇士今日在主場擊敗新竹街口攻城獅，總冠軍賽以3:1聽牌，有機會在第5戰完成衛冕的最後一哩路。此役球隊年輕前鋒周桂羽的發揮很亮眼，賽後受訪時他表示自己就是學習陣中老將的打法，盡可能打得更高效一些。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天富邦板凳狂砍48分，其中周桂羽10投7中攻下17分，表現相當精采，無論在內外線都有發揮。他賽後表示因為自己之前在今年季後賽都還沒進過三分，所以能命中外線特別興奮。

談到今晚的表現，周桂羽說其實自己就是和老大哥學習「用對的方式打球」，他自認外線不是非常準、基本動作也並非特別好的球員，因此就是要學習用比較輕鬆的方式去處理球。

而許晉哲則坦言這一季委屈子弟兵了，「賽季前有和他做過溝通過，要把握住可以證明自己的時間。因為我們資深的球員太多，每個人都想表現。桂羽他上去投不進，就會被換下來。後來他慢慢有了解到我想要他做到的事情。」

「他從宗憲身上學到很多防守技巧，從阿鼎身上學到傳球技巧，從文誠身上學到卡位技巧。他是非常全能的球員。所以有人可能會問為我什麼要把他放到一號？那是因為沒有看過我們的訓練，無法感受到他的傳球很好。當然就像他自己說的，鋒線對上後衛，被壓迫後的失誤，是他要去學習進步的。」

今天周桂羽在場上發揮奇效，許總認為他有把握住機會，但也強調自己最討厭球員大頭症，「從文誠到桂羽、到祥鈞我都和他們說過，希望他們慢慢成長，不要到一個等級後——比如說從中華隊回來——就浪費掉了，要打得更好。」

周桂羽則透露，去年許總就有和他說雖然可能上場時間沒那麼多，但還是要用對的方式去打球，自己也學到很多，「教練也讓我學到很多事情，不僅僅只是籃球場上的，感謝他給我這樣子的機會。」

而談到是否會愛上打控衛，周桂羽意味深長的一笑，隨後透露自己確實比較害怕被壓迫，「我基本動作不是特別好，讓傑哥去帶球大家都比較輕鬆一點，他們都很願意去幫忙。」

富邦連續兩場有年輕球員跳出，上一場是曾祥鈞，今晚則是周桂羽、石博恩等人都有出色發揮，許晉哲認為辛特力之前在G2之後聚集球員開會有起到效果，「志傑、文誠、阿鼎打好，這不叫跳出來，桂羽、祥鈞、石博恩今天都發揮不錯，我們全隊有8人有助攻，8人命中三分，這就驗證了Mike和大家開會的效果，希望能延續下去。」

PLG／為何G4選用巫獅？林冠綸：降低失誤、減輕辛巴負擔

PLG／坦言雙方經驗上有鴻溝　林冠綸：對方場上有5個MVP

PLG／34次助攻！富邦G4狂轟128分屠獅　衛冕只差最後一步

PLG／法獅7戰25失誤狀態低迷　攻城獅G4再變陣換上巫獅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀