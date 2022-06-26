BL劇「雙男神滾床」畫面太美　番外篇加碼播出

《正負之間》浪漫婚禮大結局播出，在網路上掀起粉絲熱烈討論，林上豪、石承鎬、鄭齊磊、李見騰昨（25日）出席咖啡館一日店長活動，將BL劇中的粉紅泡泡散播給現場粉絲，石承鎬說：「感謝粉絲的支持，《正負之間》讓我和林上豪一起完成了很多事情，也一起跟著角色成長，是一段很棒的回憶。」同時公布番外篇將推出。
林上豪感謝粉絲喜歡《正負之間》，提到：「現在全季都已經上架，歡迎大家繼續二刷，隨時上CATCHPLAY+無限觀看喔。」鄭齊磊感謝粉絲支持：「很開心大家喜歡《正負之間》，希望很快會有新的作品跟大家見面。」李見騰說：「感謝《正負之間》的工作團隊與粉絲的支持，這是一個很特別的體驗，一輩子都不會忘記。」
《正負之間》裡「鄭傅CP」結婚場景驚喜出現「香菇CP」宋偉恩、黃雋智客串演出，兩人因曾在BL劇《HIStory3-那一天》共組CP，在《正負之間》分別飾演林上豪、石承鎬的好友，前來參加婚禮見證幸福，兩人亦向粉絲喊話：「正負之間是2022年必看的浪漫愛情劇，讓你不管在第幾象限，都可以感受到非常甜蜜的滋味。」
許多粉絲讚嘆完結篇的床戲，林上豪與石承鎬大方展現的好身材，留言「完結篇的床戲超讚，這畫面真美」、「這段真的太上頭了，兩人身材都超好」，4位男主角也驚喜向粉絲宣布《正負之間》將推出番外篇，7月7日中午12點在CATCHPLAY+影音平台播出，當日下午1點釋出番外篇幕後花絮，此消息一宣布，讓現場粉絲又驚又喜，備感期待。