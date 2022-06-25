勾惡拋震撼彈！放話「宣布參選」 與三大立委同台談政治
YouTube頻道「勾起你心中的惡」今（25）日晚間上新片，標題「宣布參選」震撼無數網友，並稱自己「這一生如履薄冰，一路白手起家打天下」，一輩子行得正坐得直，卻遭受如總統級別的攻擊抹黑；勾惡表示，有很多人敲碗他參選，他不想不辜負支持者的期望，但面對是否參選這個議題，他說「我不想選」，強調「勾惡只想當一個，在黑暗中支撐光明的無名者」。
勾惡今在YouTube頻道PO出新影片，此前他在臉書上發聲明，斗大的黑底白字寫著「宣布參選」，他表示，他這一生如履薄冰，沒有特別了不起，也跟大家一樣都念公立學校，小學、國中、高中、大學從來沒念過私校，在考上銀行後就創業開公司，一路白手起家打天下，「他這輩子行得正坐得直、不曾犯過法、沒賣過假貨，也沒發NFT圈錢，更沒像其他youtuber一樣亂接業配欺騙粉絲」，所以才會導致那些想滅掉勾惡的人提不出勾惡哪裡講錯、也提不出勾惡哪裡說錯，就只會編造故事造謠不實資訊抹黑勾惡。
不過，在他25分鐘的長片中，他找來三位不同政黨的立委，詢問以及了解關於政治人物的行程內容，也談及標案的困難度等，現場火花四射，但也讓勾惡從中明白，如果他出來參選，難免不會被染上政治色彩，而失去了勾惡原本的中心思想，他強調「勾惡的存在，就是不跟政黨還有財團妥協」，所以最後針對是否參選這個議題，他說「我不想選」，強調「勾惡只想當一個，在黑暗中支撐光明的無名者」，並也再三重申，面對爭議「該道歉的時候，他是絕對不會逃避」。（編輯：林莞茜）