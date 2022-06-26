3.5mm耳機孔不見是商人陰謀？網友大推只剩「它」有良心
Apple從iPhone 7開始取消了3.5mm耳機孔，改用Lightning接口輸出音效，此一改變也徹底改變了手機和耳機市場，多數手機品牌也陸續效法，很快的市場就以藍牙耳機耳機為主流。但就有PTT網友問：「到底為什麼要拔掉耳機孔？」原文作者認為當初取消耳機孔是想讓手機更薄，結果現在沒耳機孔手機普及後，「手機厚度還不是差不多，不解去掉耳機孔意義到底是什麼？ 」
此文也引起不少網友討論，「記得是為了省空間，結果現在手機越做越大支。」同時也開始開支線討論藍牙耳機，認為拔掉耳機孔是商人的陰謀，目的是要賣「藍牙耳機」、「省一個耳機孔，還能多賣你轉接線跟藍牙耳機」、「藍牙耳機5K，九成兩年內壞不能換電池超賺錢的啦！」、「藍牙耳機電池容易衰退，很快就會再買新的。」但依舊認為「真的好用！」、「是真的方便 但電力續航真的很嚴苛，有線反而沒這問題！」
還是有人是傳統有線派的支持者，且認為目前只剩SONY一家唯一有良心。因SONY手機目前還有不少機種依舊保留耳機孔，但單有耳機孔也推不動買氣！有些人則是為了「儀式感」覺得插耳機到戴上耳朵播放音樂的過程挺舒服的。專業的銷售人員就留言：「便宜的藍牙耳機真的很爛，當你要求好的效果真的不要用藍牙，如果要便宜、效果好、不怕干擾就選有線吧！」