宣布猴痘非「國際公衛緊急事件」！世衛作法掀專家批錯誤

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《路透社》報導，WHO經過緊急開會協調後由秘書長譚德塞發布聲明，指出儘管猴痘疫情是個不斷發展的健康威脅，需要立即採取強而有力的行動阻止疫情進一步傳播，但委員會最終一致同意現階段猴痘疫情仍不構成世衛組織最高等級的「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。
根據世衛定義，「國際公衛緊急事件」的標籤目前僅適用於新冠肺炎和小兒麻痺症，不過譚德塞也提到，緊急事件委員會對當前疫情的規模和速度，表示嚴重關切，而召開委員會本身就反映了對猴痘國際傳播的日益關注，委員會將隨時待命以便在未來數日至數周內因應疫情演變狀況而重新開會討論對策。
路透社報導指出，耶魯大學流行病學副教授岡薩維斯（Gregg Gonsalves）認為世衛此番錯誤決定是被「誤導」了，他認為猴痘目前符合所有列入PHEIC的標準，「但世衛卻在這個重大決定上選擇押注在不列國際公衛緊急事件」。
事實上，猴痘是否列入「國際公衛緊急事件」背後癥結點有二，其中一個便是另一則國際公衛緊急事件—新冠肺炎，在2020年1月世衛便已「國際公衛緊急事件」來定義新冠病毒，但當時各國政府卻採取懷疑、忽視態度，直到世衛六周後改用「大流行」（pandemic）一詞才受到重視，儘管猴痘不如新型冠狀病毒一般容易傳播，且目前已有可用於猴痘的疫苗和治療藥物，但供應有限仍引發不安。
另一癥結點乃是由非洲頂尖科學家提出，召開會議的多名專家們皆曾向中非共和首都班基（Bangui）巴斯德研究所（Institut Pasteur）代理所長納寇尼（Emmanuel Nakoune）請教過，但納寇尼先前就曾批評，「一種疾病若僅在開發中國家肆虐，就不算是緊急事件，只有在已開發國家為患，才會構成緊急事件」；不過若世衛真的將猴痘列入國際公衛緊急事件，他也稱屆時「每個國家都將受惠」。