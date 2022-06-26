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宣布猴痘非「國際公衛緊急事件」！世衛作法掀專家批錯誤

▲猴痘確診案例在各國四起，世界衛生組織（WHO）日前召開緊急會議表達重視，但祕書長譚德賽卻宣布目前疫情仍不構成世衛組織最高等級的「國際關注公共衛生緊急事件」。猴痘檢測劑示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲猴痘確診案例在各國四起，世界衛生組織（WHO）日前召開緊急會議表達重視，但祕書長譚德賽卻宣布目前疫情仍不構成世衛組織最高等級的「國際關注公共衛生緊急事件」。猴痘檢測劑示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-26 08:52:16

隨著猴痘病毒（Monkeypox）病例在歐美急遽攀升，就連亞洲地區也出現案例，台灣24日更出現首例，世界衛生組織（WHO）日前也召開緊急會議，討論是否將猴痘列為「國際公衛緊急事件」，但在昨（25）日世衛秘書長譚德塞宣布，儘管猴痘疫情令人深感擔憂，但目前爆發的疫情尚未成為國際公衛緊急事件。消息曝光後也引來專家學者的批評。

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猴痘長期流行於西非和中非國家，這種病毒性疾病會引起發燒、畏寒等流感般症狀以及出現皮膚病灶，通常自臉部蔓延至四肢與軀幹等，目前兩款病毒株致死率為1%至10%，不過截至目前為止，有50多個國家向世衛組織通報了3200多猴痘確診病例和1例死亡。

根據《路透社》報導，WHO經過緊急開會協調後由秘書長譚德塞發布聲明，指出儘管猴痘疫情是個不斷發展的健康威脅，需要立即採取強而有力的行動阻止疫情進一步傳播，但委員會最終一致同意現階段猴痘疫情仍不構成世衛組織最高等級的「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC）。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲譚德賽稱，目前猴痘疫情尚未構成列入國際公衛緊急事件標準。（圖／美聯社／達志影像）
根據世衛定義，「國際公衛緊急事件」的標籤目前僅適用於新冠肺炎和小兒麻痺症，不過譚德塞也提到，緊急事件委員會對當前疫情的規模和速度，表示嚴重關切，而召開委員會本身就反映了對猴痘國際傳播的日益關注，委員會將隨時待命以便在未來數日至數周內因應疫情演變狀況而重新開會討論對策。

路透社報導指出，耶魯大學流行病學副教授岡薩維斯（Gregg Gonsalves）認為世衛此番錯誤決定是被「誤導」了，他認為猴痘目前符合所有列入PHEIC的標準，「但世衛卻在這個重大決定上選擇押注在不列國際公衛緊急事件」。

▲英國威爾斯近日出現2起「猴痘病毒」(Ｍonkeypox)感染案例。資料照。（圖／翻攝自世衛官網）
▲猴痘病毒感染案例。資料照。（圖／翻攝自世衛官網）
事實上，猴痘是否列入「國際公衛緊急事件」背後癥結點有二，其中一個便是另一則國際公衛緊急事件—新冠肺炎，在2020年1月世衛便已「國際公衛緊急事件」來定義新冠病毒，但當時各國政府卻採取懷疑、忽視態度，直到世衛六周後改用「大流行」（pandemic）一詞才受到重視，儘管猴痘不如新型冠狀病毒一般容易傳播，且目前已有可用於猴痘的疫苗和治療藥物，但供應有限仍引發不安。

另一癥結點乃是由非洲頂尖科學家提出，召開會議的多名專家們皆曾向中非共和首都班基（Bangui）巴斯德研究所（Institut Pasteur）代理所長納寇尼（Emmanuel Nakoune）請教過，但納寇尼先前就曾批評，「一種疾病若僅在開發中國家肆虐，就不算是緊急事件，只有在已開發國家為患，才會構成緊急事件」；不過若世衛真的將猴痘列入國際公衛緊急事件，他也稱屆時「每個國家都將受惠」。
 

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