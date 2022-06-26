花蓮光復24小時內18起地震！最大規模5.1 專家解釋原因
花蓮光復鄉在今（26）日凌晨又接連發生4起小規模的餘震。根據中央氣象局觀測，到今日上午8時30分為止，當地已經發生17起小規模餘震，深度都在10.5公里以下，其中最大的一起是昨晚9時34分的芮氏規模5.1地震。氣象局地震測報中心指出，過去這段期間花蓮光復發生的有感地震，研判都是6月20日當地規模6.0大地震的餘震。中正大學地球與環境科學系副教授石瑞銓認為，這次震央當地的地震特性，就是規模不大不小的地震一群一群出現，預估可能還要持續一段時間才會逐漸平息，提醒民眾留意。
氣象局地震測報中心副主任蕭乃祺指出，花東縱谷就是一條很大的板塊交界帶，地表下就像是「縫合線」一樣，經常會有板塊擠壓的能量從破碎帶中釋放，依照目前觀測情況來看，從620之後當地發生的淺層小地震，都屬於這個地震序列的餘震，只要後續沒有更大規模的地震出現，基本上就會慢慢趨於平靜，但未來幾天當地很可能還有些比較大的餘震出現，民眾應該持續要留意。
石瑞銓表示，從這段期間觀察發現，當地的地震特性，大概是一群又一群不大不小的餘震，不定期會密集出現，由於地震深度都極淺層，相對來說，只要小小的力量就可能引發地震，但這樣的地震特性，規模通常都不會太大，除非是發生在隱沒帶深層的地震，才有可能一次釋放出巨大的能量，民眾不必過度憂心。
石瑞銓説，從目前觀測的頻率及狀況來看，未來當地的小餘震應該是慢慢走向平息，之後平靜一段時間，才有機會再次發生比較規模大的地震。