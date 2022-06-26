獨／太辣！電豹女翹臀頂蛋糕慶生 曝孫生送禮「大突破」
雲豹職籃啦啦隊女神林宛璇（Wendy），擁有甜美外型和175公分高挑身材，被封為「電豹女神」，她24日歡度23歲生日，推出最新的生日寫真書，性感尺度破表，在草地上裹著一條被子入鏡，搭配生日派對的主題，把蛋糕放在翹臀上，可口模樣令人垂涎欲滴，她也向《NOWnews今日新聞》透露，收到男友孫生大手筆的贈禮，直呼這是大突破。
Wendy解密這次寫真書內容，真的滿突破的，在草地上裹著浴巾拍照尺度滿大，看似沒穿衣服，但裡面都做好防護措施；體驗戶外寫真，她笑說拍攝過程男友孫生沒有在旁，自己跟攝影師配合很久默契十足，所以拍攝很快，才不會太害羞！販售的周邊商品還有印著她肖像的寫真T恤、浴巾，讓粉絲入手後裹著浴巾，就像裹著她的感覺。
Wendy和孫生之前拍「體驗一日交換女友」的影片，和酷炫出門約會，她吃飯時主動付錢、幫男友拿碗筷、送男友禮物等舉動，被誇獎是貼心的「國民女友」，她笑說：「沒想到會有這麼大的迴響，原本只是在演我跟孫生的日常，沒想到變這麼好笑，跟他在一起的日常都是很有趣的，我也只是模仿他而已。」
這次她23歲生日，孫生難得送Wendy一支手機，Wendy感動地說：「這是他人生第一次大突破，送人這麼貴的東西，他以前送禮物不超過兩萬塊的，連酷炫只送過一萬八，這次居然會送我手機，完全是大突破，他改變了！」