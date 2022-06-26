COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

獨／太辣！電豹女翹臀頂蛋糕慶生　曝孫生送禮「大突破」

▲Wendy林宛璇慶祝23歲生日，推出生日寫真書。（圖／林宛璇提供）
▲Wendy林宛璇慶祝23歲生日，推出生日寫真書。（圖／林宛璇提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-26 09:41:002022-06-26 09:47:54

雲豹職籃啦啦隊女神林宛璇（Wendy），擁有甜美外型和175公分高挑身材，被封為「電豹女神」，她24日歡度23歲生日，推出最新的生日寫真書，性感尺度破表，在草地上裹著一條被子入鏡，搭配生日派對的主題，把蛋糕放在翹臀上，可口模樣令人垂涎欲滴，她也向《NOWnews今日新聞》透露，收到男友孫生大手筆的贈禮，直呼這是大突破。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲175公分的電豹女神Wendy，擁有一雙大長腿。（圖／林宛璇提供）
▲175公分的電豹女神Wendy，擁有一雙大長腿。（圖／林宛璇提供）
▲電豹女神Wendy把蛋糕放在翹臀上，令人垂涎欲滴。（圖／林宛璇IG）
▲電豹女神Wendy把蛋糕放在翹臀上，令人垂涎欲滴。（圖／林宛璇IG）
▲Wendy的生日寫真書以生日派對為主題。（圖／林宛璇IG）
▲Wendy的生日寫真書以生日派對為主題。（圖／林宛璇IG）
Wendy解密這次寫真書內容，真的滿突破的，在草地上裹著浴巾拍照尺度滿大，看似沒穿衣服，但裡面都做好防護措施；體驗戶外寫真，她笑說拍攝過程男友孫生沒有在旁，自己跟攝影師配合很久默契十足，所以拍攝很快，才不會太害羞！販售的周邊商品還有印著她肖像的寫真T恤、浴巾，讓粉絲入手後裹著浴巾，就像裹著她的感覺。
 
Wendy和孫生之前拍「體驗一日交換女友」的影片，和酷炫出門約會，她吃飯時主動付錢、幫男友拿碗筷、送男友禮物等舉動，被誇獎是貼心的「國民女友」，她笑說：「沒想到會有這麼大的迴響，原本只是在演我跟孫生的日常，沒想到變這麼好笑，跟他在一起的日常都是很有趣的，我也只是模仿他而已。

▲Wendy手捧棉被，以免走光。（圖／林宛璇Wendy臉書）
▲Wendy手捧棉被，以免走光。（圖／林宛璇Wendy臉書）
▲Wendy林宛璇23歲生日將推出寫真書。（圖／林宛璇IG）
▲Wendy林宛璇23歲生日推出寫真書。（圖／林宛璇IG）
▲Wendy林宛璇出寫真書，也有周邊商品可以訂購。（圖／林宛璇提供）
▲Wendy林宛璇出寫真書，也有周邊商品可以訂購。（圖／林宛璇提供）
這次她23歲生日，孫生難得送Wendy一支手機，Wendy感動地說：「這是他人生第一次大突破，送人這麼貴的東西，他以前送禮物不超過兩萬塊的，連酷炫只送過一萬八，這次居然會送我手機，完全是大突破，他改變了！

電豹女神太猛！泳裝腋下高衩直奔大腿根　「羨慕孫生了」

孫生好幸運！電豹女神約會搶付錢　4優點被封國民女友

回眸女神應援「裙子飛起來」　蹲下開腿解密N次

真人蛇姬雙峰激增讓人扛不住　萬人看傻：二度發育嗎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀