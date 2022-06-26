暑假帶孩子去哪放電？各大飯店殺到見骨　有吃有玩好輕鬆

我是廣告 請繼續往下閱讀
墾丁凱撒飯店表示，為滿足一家大小不同出遊選擇，依照每位旅客需求提供「泰好玩」、「泰好吃」、「泰放鬆」三款精選主題行程，例如原汁原味熱鬧重現的潑水節、泰國獨有的水上市場、泰式童玩踩高蹺、SUP立槳等消暑刺激活動外，更聘請瑜珈老師每日開班授課，給旅客一個放鬆身心與自我對話的瑜伽體驗！美饌佳餚更是此趟旅行不可錯過的重點！像是全新改裝的「發現西餐廳」，暑假期間推出限定泰式戶外BBQ，提供旅客不同用餐選擇！想吃正統泰式料理，也有藍帶主廚攜手掌杓的LOTUS THAI CUISINE(蓮花餐廳)的好料，讓大家吃好玩好。專案入住全新景觀客房每房每晚11,000起。
新竹豐邑喜來登大飯店自即日起至6月30日推出「暑假早鳥住房專案」，住宿期間為7月1日起至8月31日，暑假期間更推出專為小朋友打造「廚神挑戰營」一日營隊活動、救援小英雄波力POLI聯名「喜波波童樂會」及7月8日登場的「兒童密室解謎」，陪伴大小朋友共度歡樂假期。
新竹喜來登表示，暑假期間專為6到12歲兒童規劃「廚神挑戰營」活動，將與「哇寶STEAM教育中心」共同合作，透過專業老師引導下，讓小朋友們學習團隊合作、料理知識，發揮廚藝創意，活動日期為7/16、7/17、7/30、7/31、8/6、8/7、8/20、8/21，活動內容包含「廚神挑戰營」一日營隊課程及盛宴午餐一客，報名費用每位2450元，7月10日前報名7月梯次，7月17日前報名8月梯次，可享早鳥優惠8.2折起，房客報名費用每位1999元，非房客報名費用2199元。
8月6日及8月13日連續兩週的週六下午4點至5點於新竹喜來登5F空中花園舉辦與救援小英雄波力POLI聯名「喜波波童樂會Ft.救援小英雄」，現場將進行多項互動體驗遊戲，一位成人+一位4至12歲未滿兒童「套票組」報名費用999元，包含「Fresh Corner輕食餐盒」一份及「波力兒童贈品」一份，7月15日前可享早鳥報名優惠每組850元。
新竹喜來登表示，暑假早鳥優惠在週日至週五入住「豪華雙人房」搭配2客早餐4499元起，入住加贈「兒童早餐」1客，「家庭客房」不含早餐只要4499元起，搭配4客早餐6399元，週六入住每房加價1200元。
而台北凱達大飯店除在今年7月份打造全新兒童遊戲室外，更與專業童書品牌「上誼文化」及「玩具〝反〞斗城」，聯合推出「來凱達玩誼夏」住房專案原價10,800+10%元的豪華雙人房，7、8月份平日只要2,899元起，周末僅加價500元，真的有夠超佛！享升等3人房950元加價優惠與升等四人房1900元加價優惠，專案除含早餐，每房再贈送國立臺灣博物館四館聯票(臺博館本館及古生物館、南門館及鐵道部園區)。
台北凱達表示，前80名訂房者可享上誼加碼禮，超卡哇伊吐司造型的「麵包國王繪本」單本或可以認識台灣國產木材與森林樣貌的「木字積木」，前200名訂房者可享玩具反斗城加碼禮100元的商品優惠券。此外，於7~8月份入住的消費者，9歲以下兒童入住每房再贈「美高積木一分鐘玩具大搬家」抽獎券1張，幸運抽中可至玩具反斗城內的美高積木區進行「1分鐘玩具大搬家」，只要在1分鐘內搬完的玩具，都能通通帶回家！