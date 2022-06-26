深化學術交流！教育部首次與奧斯陸大學合作台灣研究計畫

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該校文化研究及東方語言系為挪威規模最大的人文學院，設有亞洲和中東研究碩士學程，是挪威唯一的亞洲和中東語言和區域研究碩士學程，並要求學生論文需以各該區域的原始語文資料進行研究。
教育部指出，該校計畫主持人艾皓德教授曾多次訪台，中文流利，並曾於2021年春季規劃「Taiwan Matters」課程，頗受好評，奠定建立台灣研究講座的良好基礎。
艾皓德感謝我方持續推動與IKOS的各項教育合作，例如引進華語文教學助理、辦理華語文能力測試、提供該系學生華語文獎學金及協助該系首批學生團於今秋赴台研習華語等。
此次簽署合作，奧斯陸大學規劃的課程及活動包含開設大學部及碩士班課程，主題涵蓋台灣近代史、台灣政治、台灣語言及台灣電影等，並邀請台灣學者客座研究及提供研究生赴臺短期研習獎學金等。
教育部表示，IKOS已將「台灣研究」列為該系未來重點研究領域之一，並希望藉此合作與歐洲及全球的台灣研究學者串連，成為北歐的台灣研究中心以及北歐學者與歐洲台灣研究協會連結的入口樞紐。
教育部提到，教育部推廣台灣研究逾19年，合作遍及歐、美、亞洲及大洋洲等4大洲19國42所世界知名大學，挪威為首次合作國家，未來有助在北歐地區提升台灣知名度及影響力。