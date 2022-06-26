IKEA絕版品5折出清！店員也留「這3項」：最低29元搶瘋

即日起至7/20連續4週，眾多超值商品限時限量5折起優惠，內行推薦必買3大清單，除了有感降價的家具與家飾、實用收納好物還有熱夯的陽台度假佈置，

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▲NISSAFORS推車，內湖店特價549元（原價859元）。（圖／IKEA提供）

，附有方便移動的輪腳，提供可以

額外儲物空間，是近年熱賣的趨勢商品，內湖店特價

元（原價

元）。開放式設計的LERBERG層架組，擁有不同深度層板，無論書籍、盆栽或收藏品都輕鬆放置，新店店特價599元（原價699元）。

▲深灰色LERBERG層架組，新店店特價599元（原價699元）。（圖／IKEA提供）

▲DRONJONS壁面收納架，官網特價29元。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲深藍色保鮮盒間隔2件組，官網特價49元。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲GALIAMELON花盆架，全台IKEA／官網特價299元（原價549）。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲實心相思木材製造的AAPPLAROO戶外折疊桌，新莊店、台中店特價1,990元（原價3,299元）。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲GULLBERGSO靠枕套，全台IKEA／官網特價99元（原價199元）。（圖／翻攝自IKEA官網）

家具家飾有感降價！越來越愛慵懶宅在家

▲BUSSAN兩用懶骨頭，高雄店特價2,099元（原價3,499元）。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲FJALLBRACKA雙人涼被，全台IKEA／官網特價1,690元（原價2,699元）。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲FLEKKE坐臥兩用床框附2抽屜，桃園店特價6,990元（原價12,900元）。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲JATTELIK三角恐龍填充玩具，全台IKEA／官網特價299元（原價399元）。（圖／翻攝自IKEA官網）

▲HOLA「家的企劃師」協助設計餐桌、睡眠、空間等居家環境。（圖／特力屋提供）

▲特力屋現場羅列多組衛浴、廚房展示間，可實地挑選天、地、壁櫃體、配件、顏色與材質。（圖／特力屋提供）