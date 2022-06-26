IKEA絕版品5折出清！店員也留「這3項」：最低29元搶瘋

我是廣告 請繼續往下閱讀
擁有許多讓居家空間有效放大的收納好物，一直是IKEA很受歡迎的原因，NISSAFORS紅色推車，附有方便移動的輪腳，提供可以隨手收納與拿取的額外儲物空間，是近年熱賣的趨勢商品，內湖店特價549元（原價859元）。開放式設計的LERBERG層架組，擁有不同深度層板，無論書籍、盆栽或收藏品都輕鬆放置，新店店特價599元（原價699元）。
加碼分享百元有找的收納好物，DRONJONS壁面收納架，官網特價29元；保鮮盒間隔2件組，官網特價49元；像是帶有清新綠意氛圍的DRONA收納盒，全台IKEA／官網特價99元（原價169元）；粉色TJENA雜誌匣兩件裝，全台IKEA／官網特價79元（原價199元）。
療癒陽台佈置！輕鬆實現staycation宅度假
居家花園不可或缺的植栽，搭配手工編織的GALIAMELON花盆架，可單獨放置、也可懸掛於陽台欄杆，全台IKEA／官網特價299元（原價549）；懶得費心澆水照顧，可選FEJKA人造盆栽加點綠意，桃園店特價59元（原價199元）。
陽台空間夠大的民眾，可擺上以實心相思木材製造的APPLARO戶外折疊桌，新莊店、台中店特價1,990元（原價3,299元），好看耐用又可堆疊收納不佔空間；同樣輕巧好搬移的SJALLAND戶外扶手椅，全台IKEA／官網特價1,690元（原價2,499元）；搭配防水材質製作的GULLBERGSO靠枕套，全台IKEA／官網特價99元（原價199元），享受日光浴不求人。
家具家飾有感降價！越來越愛慵懶宅在家
宅家慵懶好坐又好躺的BUSSAN兩用懶骨頭，高雄店特價2,099元（原價3,499元），不僅室內與戶外都能使用，還能依需求折疊成休閒椅或攤開變成躺椅，賴上一整天都不是問題。
採用隔紋縫線，可幫助透氣與排除濕氣，提供整晚涼爽的舒適FJALLBRACKA雙人涼被，全台IKEA／官網特價1,690元（原價2,699元）；搭配能吸汗並排走濕氣的柔軟親膚SKUGGNAVA雙人被套組，全台IKEA／官網特價699元（原價1,399元）。
桃園店獨家特價的FLEKKE坐臥兩用床框附2抽屜，日間可當作沙發招待客人，晚上拉出床底座就能變成雙人床鋪，下方擁有兩個大抽屜方便收納物品，多功能設計相當適合小空間使用，桃園店特價6,990元（原價12,900元）。
大小朋友都愛柔軟好抱的JATTELIK三角恐龍填充玩具，全台IKEA／官網特價299元（原價399元），現省一張百元鈔！
特力屋與HOLA特力和樂首度進駐雲林，兩層樓獨立街邊建築、全棟逾六百坪賣場的斗六店已於6/24開幕，一樓特力屋設有「居家裝修中心」，由專案管理師免費提供一對一專業裝修諮詢；二樓HOLA以「共憩、餐廚、寢臥、主題」四大主題規劃陳列，並融入雲林人文物產元素點綴，還設有「家的企劃師服務區」。
歡慶斗六店開幕，6/24～7/12兩店推出限時優惠，並個別加碼來店禮、滿額禮等，6/24～6/28凡於特力屋消費，不限金額即送迷你摺疊箱兩入組，7/12前下載特力愛家卡APP，加入會員再領特力屋5,400元購物金；6/24～6/28凡於HOLA當日單筆實付滿399元，送哈根達斯迷你杯乙杯，6/24～7/3單筆實付滿2,000元送200電子折價券，家具區單筆實付20,000元現折2,000元。