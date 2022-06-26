美企力挺員工合法墮胎權！蘋果、Google提供跨州差旅補助

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為此不只美國前總統歐巴馬、議長裴洛西等人嚴加批評，美國各大企業也祭出相應對策保障女性員工，《路透》報導指出，Google首席人力資源長席柯尼（Fiona Cicconi）便在聲明提到，此判決不僅深深影響許多人，尤其是女性外，也對這個國家來說造成深刻的轉變。Google也對此感到擔憂，為了保障員工隱私和權利，員工可以在不需要理由的情況下申請更換工作地點，如有員工想要搬家到可以合法墮胎的州，公司也會全力支持員工換地點，同時也會提供差旅費用等福利給必須至其他州墮胎的女性員工。
自美國最高法院判決出爐後，包括亞馬遜、臉書母公司Meta、摩根大通、Netflix，蘋果（Apple）等企業也相應宣布類似政策，蘋果在發表聲明指出，公司支持員工有決定自己生育健康的權利，過去10多年來，蘋果員工若在自己所在州無法獲得醫療服務，可以使用公司福利轉到其他州就醫。
在禁止墮胎的佛羅里達州僱有約8萬名員工的迪士尼也指出，公司致力提供的優質醫療健保服務包含墮胎在內，因此員工需要前往其他地區墮胎的補助費用同樣涵蓋於公司福利；美國計程車業新創公司Lyft也表示，公司將擴大政策以對應最高法院判決，發言人表示，公司規範任何司機都不應該問客戶他們要去哪裡、以及為什麼要去。
儘管臉書母公司Meta也提出相對應的福利補助，但對於確切申請人數與合法性問題仍有疑慮，在臉書員工論壇當中墮胎相關文章討論仍屬遭禁的「政治性話題」，包含即將離職的執行長桑柏格（Sheryl Sandberg）等譴責高院判決和相關貼文都遭到刪除，原因可能在於一旦企業若公開支持員工跨州合法墮胎，恐怕將在共和黨主政的州面臨觸法問題，未來美國至少一半的州將會禁止墮胎，除非醫療緊急狀況，否則當局恐怕能指控企業觸犯該州法律，協助他人墮胎，以奧克拉荷馬州為例，觸法者最高甚至可判處10年徒刑及10萬美元罰款。