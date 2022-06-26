謝金燕球場霸氣脫了！辣曬「性感刺青」 曝16點凍齡方法
「姐姐」謝金燕近來擔任PLG年度總冠軍系列賽G3開唱嘉賓，為了活動她特別換上新造型，整個手臂上都是刺青，霸氣的風格讓人驚豔，許多人私訊她詢問刺青是否為真、保養與維持身材方法，她也親自回答的粉絲們的疑問。
謝金燕日前現身台北和平籃球館，穿著短版的籃球背心、牛仔短褲，露出小蠻腰、細長美腿，引人注意的是，她的左手臂與右小臂處都是刺青，展現女王風範，因此許多人問她：「刺青是真的嗎？」謝金燕在IG親自解答，這樣整片刺青的圖案真的超好看，「但姐沒有用氣刺青，而且還這麼大片，用貼的過過癮。」
對於身材管理有一套公式的謝金燕，纖腰與腹肌讓人完全看不出來已經快要50歲，她也在IG大方分享維持身材、保養的方法，包含「在家從不穿寬鬆衣服、全身鏡四處放、多買逼死人的衣服、24小時縮小腹睡覺除外、不喝含糖飲料、再好吃的東西7分飽就要停、吃東西不要太專心因為要慢、懶得運動時要少吃、蛋白質跟膠原蛋白要多吃、追劇時要動、洗碗時蹲馬步、能爬樓梯就不坐電梯、不熬夜不菸酒不曬太陽、剪可以修正幾臉型的髮型、學習化妝技巧、學習穿衣風格」，一共16項的生活習慣，更霸氣表示：「人人都會老，但姐就是要慢到爆。」