牽3小時就被「酒駕仔」撞爛！新車車主：出師未捷身先死
一名網友昨天（26日）在臉書PO文表示，等了半年才盼到的新車，剛牽出廠不滿3個小時，就遭到酒駕的曳引車撞爛，雖然過程中沒有造成嚴重傷亡，但受害車主也氣憤說到「到底何時能修法？層出不窮的酒駕事件，無數的家庭破碎，如果今天修法改成抓到酒駕無條件關十年不得假釋，酒駕撞死人無期不得假釋，這個社會是不是酒駕風氣才會改善呢？」
據了解，網友在臉書上表示，昨天（25日）剛牽新車，但還開不到3個小時，就在靜止狀態，遭到酒駕的曳引車駕駛追撞，導致整台車被推上人行道，網友也不滿指出「無法理解大中午喝個爛醉、還能開車上路，根本醉到看不清前方有沒有車子了，這就說明酒駕仔根本沒在怕這些法條。」
PO文中也抱怨，車禍發生後，肇事司機連一句道歉都沒有，只忙著在漱口、找廁所，行徑十分可疑，果然警方到場後，發現他酒測值達0.4毫克，當場就將其上銬逮捕，並依公共危險罪移送。
最後網友說到，當時前方有台摩托車被連帶撞倒，如果不是中間還隔著自己的車子緩衝，後果恐怕不堪設想，但事情都發生了，也只能往好處想，雖然「大白」出師未捷身先死，可至少除了機車騎士腳有輕微受傷外，沒有其他人再被波及，算是不幸中的大幸了。（編輯：陳苾暐）