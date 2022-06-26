今天午後還有大雷雨！週三恐有熱帶擾動發展 週末小變天
過去幾天全台各地午後雷陣雨來得又大又急，今（26）日大家還是要小心！中央氣象局指出，今起到週二（6/28）各地上半天大多維持多雲到晴的穩定天氣，不過因為偏南風影響帶來水氣，花東地區及恆春半島有局部短暫陣雨，夜間及清晨受到海陸風影響，中南部沿海地區也有零星短暫陣雨，最需要注意的是各地午後雷陣雨依舊相當旺盛，全台都可能有局部較大雨勢發生機率，尤其在各山區跟近山區的平地恐有短延時強降雨出現，午後外出務必要記得攜帶雨具備用。此外，目前在南海到菲律賓東方海面上逐漸形成一個大季風低壓區，週三、週四（6/29、6/30）不排除有些熱帶擾動發展，並且可能影響下週末天氣，氣象局正密切關注中。
氣象局資深預報員林定宜指出，下週二之前各地大多維持上半天晴朗炎熱、午後有局部短暫雷陣雨的天氣，西半部地區高溫約攝氏33到35度，東部地區高溫約攝氏32到33度，外島澎湖、金門、馬祖高溫約攝氏29到31度。特別提醒中午前後紫外線指數偏高，民眾外出務必要做好防曬準備，並多補充水分以免中暑。
氣象局今日也持續發布高溫資訊，今日中午前後屏東縣近山區或河谷，花東縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，高雄市近山區或河谷為黃色燈號。
林定宜表示，未來幾天各地午後雷陣雨範圍依舊相當廣，且仍有局部較大雨勢發生機會，尤其在近山區地區以及各地山區，很可能會有短延時強降雨出現，提醒民眾要慎防雷擊、強陣風，低窪地區要慎防淹水，午後前往山區活動更要留意天氣變化。
林定宜提醒，週三、週四起，從南海到菲律賓東方海面上有一個大季風低壓區逐漸生成，內部有些熱帶擾動很可能持續發展，有機會進一步增強，但是否發展到颱風的強度、對台灣影響程度還有待觀察。不過週五起到下週末，由於南方雲系逐漸北移，除了迎風面的東半部地區及恆春半島仍有短暫陣雨以外，南部地區也將轉為有局部短暫陣雨的天氣，並且可能有局部較大雨勢發生機率，其他地區維持多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，提醒民眾留意。